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Електрофорез і парафін скасовуються. Систему реабілітації в Україні змінять

У МОЗ України впроваджують нові посади – лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта та ерготерапевта.

Електрофорез і парафін скасовуються. Систему реабілітації в Україні змінять

Нові посади у МОЗ змінять систему реабілітації в Україні. Тепер такі застарілі методи лікування, як ванни з глиною, парафіном чи електрофорез, залишаться у минулому.

Зміна системи реабілітації у країні насамперед передбачає нових фахівців. Так, лікар фізичної та реабілітаційної медицини керуватиме реабілітаційним процесом та організовуватиме виконання повного реабілітаційного циклу.

Фізичний терапевт здійснюватиме заходи, спрямовані на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м’язів і вдосконалення вправності рухів.

Ерготерапевт допомагатиме відновити втрачені чи обмежені функції руху та координації, вчитиме людину жити в нових для неї умовах, допомагаючи досягти максимальної самостійності в побуті.

Ерготерапевти навчатимуть пацієнтів знову доглядати за собою — самостійно одягатися, роздягатися, митися, готувати їжу та їсти.

Також у мультидисциплінарній команді з реабілітації мають бути психолог, соціальний працівник, медсестра/медбрат, мовний терапевт та інші фахівці за потребою.

Читайте: Супрун готова до співпраці з командою Зеленського

Нагадаємо, що раніше Супрун сказала, як працюватиме МОЗ після відставки уряду.

Джерело: Уляна Супрун

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