У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що помірне вживання кави заради задоволення, а не стимуляції мозку приносить лише користь.
Водночас у МОЗ визнають, що користь кави залежить від конкретної людини та деяких обставин.
Чим корисна кава:
- Напій підвищує тиск і стимулює кровообіг у мозку.
- Кава містить фенольні сполуки (хлоригенові кислоти), що діють як антиоксиданти.
- Регулярне та помірне вживання кави зменшує ризик атеросклерозу.
- Також напій на 15% знижує ймовірність передчасної смерті.
- Любителі кави рідше хворіють на діабет.
Коли краще відмовитися від кави:
- Якщо ваш організм довго знешкоджує кофеїн – він діє довше і сильніше.
- Якщо від кави у вас тахікардія, гіпертензія, біль у серці, тривожність і порушення сну.
- Якщо у вас діабет другого типу.
Щоб зрозуміти, скільки кави можна саме вам, у МОЗ радять спиратися на свої відчуття.
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Нещодавно вчені визначили, яку каву варто вживати і в якій кількості.