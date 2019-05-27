У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що помірне вживання кави заради задоволення, а не стимуляції мозку приносить лише користь.

Водночас у МОЗ визнають, що користь кави залежить від конкретної людини та деяких обставин.

Чим корисна кава:

Напій підвищує тиск і стимулює кровообіг у мозку. Кава містить фенольні сполуки (хлоригенові кислоти), що діють як антиоксиданти. Регулярне та помірне вживання кави зменшує ризик атеросклерозу. Також напій на 15% знижує ймовірність передчасної смерті. Любителі кави рідше хворіють на діабет.

Коли краще відмовитися від кави:

Якщо ваш організм довго знешкоджує кофеїн – він діє довше і сильніше. Якщо від кави у вас тахікардія, гіпертензія, біль у серці, тривожність і порушення сну. Якщо у вас діабет другого типу.

Щоб зрозуміти, скільки кави можна саме вам, у МОЗ радять спиратися на свої відчуття.

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Нещодавно вчені визначили, яку каву варто вживати і в якій кількості.