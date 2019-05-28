Більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Як правильно запланувати вагітність, читайте матеріалу Фактів ICTV.
У МОЗ України закликають майбутніх батьків планувати вагітність й готуватися до зачаття.
Як правильно підготуватись до зачаття дитини – рекомендації від Уляни Супрун.
- Здати загальний аналіз крові.
Це дозволить виявити запальні процеси або анемію і призначити додаткові обстеження та лікування.
- Пройти діагностику інфекційних хвороб.
Обом партнерам слід пройти аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатит С, герпес і наявність імунітету до гепатиту В, токсоплазмоз, кір.
- Оновіть або зробіть щеплення.
Інфекційні захворювання під час вагітності – значний ризик для фізичного і розумового розвитку дитини. Якщо ви не хворіли на вітрянку, краще зробіть щеплення до зачаття дитини.
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Якщо один з партнерів – носій вірусу гепатиту В, то іншому слід пройти вакцинацію.
- Киньте палити, вживати алкоголь і наркотики.
Це стосується обох майбутніх батьків.
– Максимальна ймовірність зачаття буде у випадку незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до передбачуваної овуляції та під час неї, – зазначила в. о. голови МОЗ.
- Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками.
Низка ліків заборонена під час вагітності.
- Нормалізуйте вагу.
Це важливо як для жінок, такі чоловіків. Нормальна вага – це індекс маси тіла (ІМТ) більше 18,5 і менше 25.
- Перевірте стан щитовидної залози.
Проблеми зі щитовидною залозою можуть призводити до ускладнення вагітності. 8.
Пийте потрібні вітаміни: фолієва кислота (вітамін В9), веганам або людям із захворюваннями кишечника або печінки можуть знадобитися добавки вітаміну В12, вітамін Е перед зачаттям.
- Пройдіть огляд у гінеколога.
Супрун зазначила, що більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Жінкам за 35 років може знадобитися вдвічі більше часу.
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