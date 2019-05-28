PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Планування вагітності: 10 перших необхідних кроків

Більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Як правильно запланувати вагітність, читайте матеріалу Фактів ICTV.

Планування вагітності: 10 перших необхідних кроків

У МОЗ України закликають майбутніх батьків планувати вагітність й готуватися до зачаття.

Як правильно підготуватись до зачаття дитини – рекомендації від Уляни Супрун.

  • Здати загальний аналіз крові.

Це дозволить виявити запальні процеси або анемію і призначити додаткові обстеження та лікування.

  • Пройти діагностику інфекційних хвороб.

Обом партнерам слід пройти аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатит С, герпес і наявність імунітету до гепатиту В, токсоплазмоз, кір.

  • Оновіть або зробіть щеплення.

Інфекційні захворювання під час вагітності – значний ризик для фізичного і розумового розвитку дитини. Якщо ви не хворіли на вітрянку, краще зробіть щеплення до зачаття дитини.

Читайте: Подзвони, я вагітна! Дівчина розписала авто майбутнього батька

Якщо один з партнерів – носій вірусу гепатиту В, то іншому слід пройти вакцинацію.

  • Киньте палити, вживати алкоголь і наркотики.

Це стосується обох майбутніх батьків.

– Максимальна ймовірність зачаття буде у випадку незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до передбачуваної овуляції та під час неї, – зазначила в. о. голови МОЗ.

  • Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками.

Низка ліків заборонена під час вагітності.

  • Нормалізуйте вагу.

Це важливо як для жінок, такі чоловіків. Нормальна вага – це індекс маси тіла (ІМТ) більше 18,5 і менше 25.

  • Перевірте стан щитовидної залози.

Проблеми зі щитовидною залозою можуть призводити до ускладнення вагітності. 8.

Пийте потрібні вітаміни: фолієва кислота (вітамін В9), веганам або людям із захворюваннями кишечника або печінки можуть знадобитися добавки вітаміну В12, вітамін Е перед зачаттям.

  • Пройдіть огляд у гінеколога.

Супрун зазначила, що більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Жінкам за 35 років може знадобитися вдвічі більше часу.

До речі, раніше ми писали про надійний спосіб завагітніти двійнятами.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Електрофорез і парафін скасовуються. Систему реабілітації в Україні змінять
Торгівля повітрям: чому кисневі коктейлі безрезультативні
Скільки українців потребують медичного канабісу
Супрун пояснила, навіщо полетіла в Женеву
Супрун сказала, як працюватиме МОЗ після відставки уряду
Супрун не збирається у відставку
Більше вітаміну C, ніж в апельсині – Супрун про користь полуниці
Страшніше, ніж куріння – Супрун про небезпеку солі і чим її замінити
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка