Більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Як правильно запланувати вагітність, читайте матеріалу Фактів ICTV.

У МОЗ України закликають майбутніх батьків планувати вагітність й готуватися до зачаття.

Як правильно підготуватись до зачаття дитини – рекомендації від Уляни Супрун.

Здати загальний аналіз крові.

Це дозволить виявити запальні процеси або анемію і призначити додаткові обстеження та лікування.

Пройти діагностику інфекційних хвороб.

Обом партнерам слід пройти аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатит С, герпес і наявність імунітету до гепатиту В, токсоплазмоз, кір.

Оновіть або зробіть щеплення.

Інфекційні захворювання під час вагітності – значний ризик для фізичного і розумового розвитку дитини. Якщо ви не хворіли на вітрянку, краще зробіть щеплення до зачаття дитини.

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Якщо один з партнерів – носій вірусу гепатиту В, то іншому слід пройти вакцинацію.

Киньте палити, вживати алкоголь і наркотики.

Це стосується обох майбутніх батьків.

– Максимальна ймовірність зачаття буде у випадку незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до передбачуваної овуляції та під час неї, – зазначила в. о. голови МОЗ.

Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками.

Низка ліків заборонена під час вагітності.

Нормалізуйте вагу.

Це важливо як для жінок, такі чоловіків. Нормальна вага – це індекс маси тіла (ІМТ) більше 18,5 і менше 25.

Перевірте стан щитовидної залози.

Проблеми зі щитовидною залозою можуть призводити до ускладнення вагітності. 8.

Пийте потрібні вітаміни: фолієва кислота (вітамін В9), веганам або людям із захворюваннями кишечника або печінки можуть знадобитися добавки вітаміну В12, вітамін Е перед зачаттям.

Пройдіть огляд у гінеколога.

Супрун зазначила, що більшість здорових пар можуть зачати дитину протягом 6-12 місяців. Жінкам за 35 років може знадобитися вдвічі більше часу.

До речі, раніше ми писали про надійний спосіб завагітніти двійнятами.