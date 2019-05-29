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Факти / Lifestyle

Шлюб і народження дітей роблять жінок нещасними – вчені

Жінки без дітей і чоловіка є найщасливішою підгрупою населення.

незамужняя женщина

Професор поведінкових наук в Лондонській школі економіки Пол Долан заявив, що найщасливішою підгрупою населення є незаміжні жінки без дітей.

Він зазначив, що у таких жінок вище рівень щастя, міцніше здоров’я і більше шансів прожити довге життя.

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Чоловіки навпаки відзначали більш високий рівень щастя після одруження.

– Ви не так ризикуєте, ви більше заробляєте і живете трохи довше. А жінка, швидше за все, помре раніше, якщо вийде заміж, — сказав учений.

За словами вченого, заміжні жінки були щасливішими за інші підгрупи лише тоді, коли їхній чоловік знаходився в іншій кімнаті.

– Якщо ви чоловік, ви, ймовірно, повинні одружитися, щоб стати щасливішими. Але якщо ви жінка — не варто турбуватися про заміжжя, — сказав він.

Долан додав, що шлюб і діти вважаються традиційними символами успіху жінки, але за статистикою, створення сім’ї робить тільки гіршим жіноче життя.

– Давайте будемо чесні — народження дитини це, в цілому, жахливий досвід. В суспільстві не прийнято говорити про це відкрито, але нам слід визнати, що поява дітей — це дуже велика проблема, — підсумував він.

Нагадаємо, вчені розробили простий психологічний тест, який може передбачити розлучення і зраду.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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