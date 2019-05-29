Як правильно пити алкоголь, щоб на ранок уникнути похмілля – правила, які стануть в нагоді на відпочинку, Фактам ICTV розповів дієтолог.

В оптимальних дозах алкоголь може покращувати засвоєння білка, коли ми їмо, наприклад, м’ясо. З іншого боку, надмірне вживання алкоголю завдає потужного удару по печінці, легенях та мозку людини.

Як пити так, щоб алкоголь поліпшував травлення, а не знищував організм, розповіла Фактам ICTV дієтолог Юлія Поворознюк.

Від якого алкоголю швидше п’яніють

До швидкого сп’яніння призводить алкоголь, у якого:

1) Більше градус. Чим більше відсоток етанолу, тим швидше сп’яніння.

коньяк;

горілка;

віскі;

ром.

2) Цукор. І чим більше відсоток цукру в продукті, тим швидше сп’яніння. Глюкоза покращує проникнення алкоголю через гематоенцефалічний бар’єр у мозок.

лікери;

коктейлі.

3) Гази також сприяють швидкому сп’янінню.

солодке шампанське.

Найшвидший спосіб сп’яніти

Прийом алкоголю натщесерце.

Прийом алкоголю з солодким, наприклад, шампанське з шоколадкою.

Що найкраще з’їсти

Перед вживанням алкоголю найкраще з’їсти білковий продукт із корисним жиром і складні вуглеводи з клітковиною.

скумбрія + салат із зелені, капусти, заправлений оливковою олією.

Алкоголь краще закушувати або запивати?

Алкоголь найкраще намагатися вживати рідко і у помірних кількостях. Найкраще не пити. Але іноді на свята келих вина + білковий продукт + салат, заправлений оливковою олією.

Алкоголь покращує травлення, якщо його вживати в оптимальних дозах. Прийом алкоголю під час вживання м’ясних страв покращує засвоєння білка, так як він допомагає розщеплювати важкі пептидні зв’язки білків м’яса. Але ще раз повторюся – прийом алкоголю повинен бути дуже рідкісним, у свята.

Як пити горілку

Горілку найкраще не пити. А якщо пити, то не більше 100 грам за прийом, і не частіше 1 разу на місяць.

Який вид алкоголю тобі підходить

За реакцією організму. Якщо ви випиваєте вино і відзначаєте почервоніння шкіри у зоні обличчя і декольте, значить, швидше за все, є непереносимість сульфітів у вині, які проявляються такими реакціями. Текіла, віскі можуть містити дубильні та ефірні масла, що можуть викликати непереносимість, на відміну від коньяку та горілки.

Кожен організм індивідуальний. Зі своєю унікальною ферментативною системою. Фермент, який переробляє алкоголь, називається алкогольдегидрогеназа. Є люди, у яких мало виробляється цього ферменту, і навіть від невеликих порцій алкоголю людині стає зле.

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Сигарети і алкоголь – сумісно?

Не рекомендую курити і пити алкоголь. Це не здорові продукти. А навпаки шкідливі й призводять до зниження тривалості і якості життя.

Куріння і вживання алкоголю спільно підвищує оксидативний стрес, дає велике навантаження на організм, зокрема на печінку, легені, мозок.

Як подолати похмілля

Коли людина випила надмірну кількість алкоголю, утворюється велика кількість токсичних речовин, зокрема ацетальдегіду. Це токсична речовина, що негативно впливає на нашу печінку і весь організм.

Для детоксикації, тобто виведення продуктів розпаду алкоголю з організму, необхідні сорбенти:

ентеросгель;

біле вугілля;

реоН2О;

препарати, що містять гліцин, L-треонін, вітаміни групи В;

лимонна, бурштинова кислоти;

ацетилцистеїн;

мінеральні води Боржомі, Поляна Квасова.

До слова, у період з 1990 по 2017 рік рівень споживання алкоголю у світі зріс на 70%.