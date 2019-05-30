Вживання червоного м’яса у складі середземноморської дієти знижує ризик виникнення розсіяного склерозу.

Вчені з Університету Кертіна та Австралійського національного університету дійшли висновку, що вживання 65 г червоного м’яса на день у складі середземноморської дієти допомагає знизити ризик розвитку розсіяного склерозу.

У довгостроковому дослідженні взяли участь 840 осіб.

Вчені намагалися знайти зв’язок між середземноморською дієтою і зниженням ризику початковій стадії демієлінізації центральної нервової системи, після якої виникає розсіяний склероз.

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Дослідники підтвердили, що червоне м’ясо здатне заморозити розвиток зазначеного захворювання, що може бути викликано наявністю різних мікро- і макроелементів, які підтримують роботу нервової системи.

До слова, вчені дійшли висновку, що рівень споживання алкоголю у світі виріс на 70% в період з 1990 по 2017 рік.