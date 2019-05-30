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Факти / Lifestyle / Здоров'я

ВСУ заборонив дітям ходити в садочок без щеплень

Верховний суд України підтвердив, що вакцинація є обов’язковою, а дітям без щеплень не можна відвідувати садочки.

Вакцина

ВСУ визнав законною заборону невакцинованій дитині відвідувати дошкільні заклади.

У постанові наголошується, що батьки можуть обирати форму навчання дитини, але держава встановлює певні правила реалізації такого права – щоб враховувались не лише права дитини на дошкільну освіту, а й забезпечувалась безпека та здоров’я всіх дітей.

– Це рішення – остаточне у справі, яка розглядається в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню. Тоді до суду звернулася матір, чию невакциновану дитину відмовилися приймати до садочка. Жінка вбачала в цьому порушення права свого сина на освіту, а робити щеплення відмовилася через недовіру до вакцин, – наголошують у МОЗ.

Спочатку Славутський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив її позов, але дитсадок його оскаржив.

Верховний суд не отримав переконливих аргументів – чому якості вакцин не можна довіряти.

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Раніше ми розповідали, які щеплення обов’язкові згідно з календарем вакцинації.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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