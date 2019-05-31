Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, які існують типи залежності від нікотину.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про кілька типів залежності від нікотину і те, як їх позбутися.

Поведінкова залежність виникає через звички або ж певні аспекти життя. Як приклади Супрун наводить куріння під час водіння авто, перерви на роботі або за кавою.

Позбутися такої залежності можна змінивши свої звички. Можна перестати пити каву, або ж пити чай, а на обід ходити з колегами, які не курять.

Фізична залежність формується через те, що потрапляння в організм нікотину спричиняє вироблення ендорфіну у мозку. Завдяки цьому людина почуває себе щасливою, але коли дія нікотину закінчується, організм починає вимагати нову дозу.

Це може супроводжуватися головним болем, роздратуванням, злістю, апатією, через що людина викурює іще одну цигарку.

Супрун радить протриматися хоча б 3-4 тижні без сигарет, після чого неприємні симптоми зникнуть. Якщо ж самостійно зробити це важко, то можна спробувати медикаментозну допомогу.

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Психологічна залежність виникає через те, що курець асоціює звичку з певними емоціями і думками. У такому випадку люди можуть курити у стресових ситуаціях, загалом під впливом негативних емоцій.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я рекомендує усвідомити, що сигарети жодним чином не допоможуть, якщо ви погано себе почуваєте.

Аби знизити емоційну напругу, можна поговорити з близькими людьми. Також варто уникати звичок, які асоціюються з курінням.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун також розповідала про те, чому кисневі коктейлі неефективні.