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Факти / Lifestyle

Кальян чи сигарети – що шкодить більше

Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет.

Кальян чи сигарети – що шкодить більше

В.о. глави МОЗ України Уляна Супрун розвінчує міф про те, що тютюновий дим, який проходить через воду стає безпечнішим.

– Під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму, – пояснює Супрун.

Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок.

– Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню, і люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, що спричиняє гіпоксію, – розповідає медик.

Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

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– Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості.

Куріння кальяну також викликає залежність, адже у суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах, – підкреслила Супрун.

Також вона додала, що куріння кальянів має іншу небезпеку – передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.

Раніше, Уляна Супрун розповіла, як позбутися залежності від нікотину.

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