Вчені дійшли висновку, що вживання кави не несе ризику для серцево-судинної системи.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії спростували міф про те, що часте вживання кави небезпечне для серцево-судинної системи людини.

У дослідженні взяли участь 8,4 тис. осіб, які були розділені на три групи.

Перша пила менше однієї чашки кави на день, друга – дві-три чашки, а третій дозволили пити понад три чашки кави.

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Під час дослідження вчені виявили невеликі відхилення від норми, які були пов’язані з курінням, а не з кількістю випитої кави.

Новий експеримент доводить, що збільшення кількості споживання кави на день не збільшує небезпеку для серцево-судинної системи.

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли про користь кави і те, в яких випадках варто відмовитися від напою.