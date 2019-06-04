День донора у всьому світі відзначають 14 червня, присвятивши його тим, хто добровільно здають кров заради порятунку чужого життя.

14 червня відзначають Всесвітній день донора – щорічне міжнародне свято на честь людей, які добровільно і безоплатно здають кров заради порятунку чийогось життя.

З кожним роком українці все активніше починають здавати кров.

Особливо популярним донорство стало з початком війни на Донбасі. Українці зрозуміли, що донорство крові справді може врятувати чиєсь життя. Це не лише благородний жест, а ще й користь для організму самого донора.

Якщо здавати кров регулярно, то це може стати профілактикою захворювань імунної системи.

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Цей день є своєрідним виявом вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров’я інших людей. Слово донор походить від латинського dono – дарую.

За статистикою, кожен третій житель нашої планети потребує донорської крові.

Її переливання часто необхідне жінкам із ускладненнями вагітності, дітям з тяжкою анемією, людям, що дістали важкі травми внаслідок нещасних випадків або природних катастроф, всім тим, кому призначено складні медичні процедури і хірургічні операції.

Стати донором ніколи не пізно!

До слова, Факти ICTV розповіли про важливість і значення донорства, правила здачі крові та користь цієї процедури для здоров’я.