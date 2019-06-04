Шахраї-психологи полюють на клієнтів навіть в інтернеті! Що вони роблять з пацієнтами та як можуть зруйнувати життя – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відрізнити справжнього психолога від афериста дізнаємося разом з психологом Дмитром Попковим. Він запевняє, що 80% психологів, які зараз працюють у місті Києві, не мають ліцензії.

Наша героїня, Олена каже, до психолога її привели життєві труднощі. Та вже скоро вона пошкодувала про це.

– Таке відчуття було, що я прийшла на операцію до хірурга, а цей хірург закінчив курси кулінара і гарно ріже м’ясо, – згадує вона.

Чи має жінка-психолог психологічну освіту, Олена поцікавилась лише наприкінці консультації. Як виявилось, терапевт закінчила двомісячні курси з психології.

– Саме ця схема найстрашніша. Сертифікат на стіні, наче є, а справжньої освіти – немає. І ці люди лізуть в наші мізки, – кажуть фахівці.

Як зрозуміти, що психолог шахрай?

1. Психолог без освіти

Такі фахівці зазвичай проходять короткий курс, та вважають, що цього достатньо аби лікувати людей, та ще й брати за це не аби які гроші!

Не будьте наївними. Та не соромтеся перевірити, де навчався ваш терапевт. Вірогідність потрапити до генія психоаналізу без освіти катастрофічно мала.

2. Психолог з інтернету

У мережі їх безліч і частина – дійсно кваліфіковані спеціалісти, але, на жаль, більше тих, хто не тямлячи в психології, дає вам поради, як стати успішним, врятувати шлюб, вийти заміж за мільйонера.

Читайте: Як обрати психолога: коли звертатися, на що звернути увагу і ціна сеансу

Цей типаж живе десь за кордоном, показує вам своє приватне щасливе життя і пропонує платні дистанційні тренінги! Не довіряйте неперевіреним фахівцям, та ще й онлайн – вони прагнуть тільки грошей.

3. Психолог-цілитель

Такі псевдо-профі зазвичай обіцяють завдяки психології вилікувати вас від найстрашніших хвороб. Біжіть звідти і якомога скоріше та пам’ятайте, що звертатися до психологів в складних життєвих ситуаціях дуже важливо! Це практикує весь світ.

Будьте пильними – скористайтеся нашими порадами.

Раніше Факти ICTV писали як перестати жити в поспіху – 5 порад психолога.