У кожного лікаря є право на відмову від подальшого ведення пацієнта. Важливий момент: пацієнт ні за яких обставин не може залишитись без медичної допомоги. Про права лікарів читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Є ситуації, коли лікар має право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, але є випадки, коли цього робити не можна.
Лікар має право відмовитися від ведення пацієнта, якщо:
1. Пацієнт не виконує медичних приписів і при цьому нічого не загрожує життю пацієнта чи здоров’ю людей, які його оточують.
2. Пацієнт порушує правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я і при цьому нічого не загрожує життю пацієнта чи здоров’ю людей, які його оточують.
Усі порушення мають бути зафіксовані і задокументовані, а задовільний стан здоров’я пацієнта підтверджений. З фактами порушень і відповідною заявою лікар має звернутись до керівника медзакладу.
Лікар не несе відповідальності за здоров’я пацієнта, який відмовляється від медичних приписів.
Пацієнти, які насправді потребують медичної допомоги, повинні її отримати. У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю людини, медики можуть і мають надавати таку допомогу без згоди пацієнта чи його законного представника.
Лікар не може відмовити у допомозі, якщо знає:
- що така відмова може призвести до тяжких наслідків для пацієнта.
- що відмова може призвести до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.
Коли сімейний лікар, терапевт чи педіатр може відмовити у прийнятті декларації:
Лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо у лікаря уже є оптимальна кількість декларацій. Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900.
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Лікар не має права відмовляти пацієнту у прийнятті декларації:
- через місце реєстрації;
- через місце проживання у іншому селі/місті/районі/області (фактичне місце проживання не має значення при підписанні декларації);
- через вік, стать, соціальний статус, матеріальне становище чи інші характеристики пацієнта:
- через історію хвороби пацієнта: люди, які мають хронічні чи інші захворювання, підписують декларації на рівних умовах;
- через те, що у людини немає паспорта;
- через те, що людина є тимчасово переміщеною особою.
Якщо лікар надає погані послуги, пишіть скарги і фіксуйте офіційні праворушення, бо відстоювати свої права й реагувати на їхнє порушення в межах закону — обов’язковий елемент культури розвиненого суспільства.
Раніше ми писали, як подати скаргу на лікаря.