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Факти / Lifestyle

Коли та чому лікар може відмовитись від ведення пацієнта

У кожного лікаря є право на відмову від подальшого ведення пацієнта. Важливий момент: пацієнт ні за яких обставин не може залишитись без медичної допомоги. Про права лікарів читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли та чому лікар може відмовитись від ведення пацієнта

Є ситуації, коли лікар має право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, але є випадки, коли цього робити не можна.

Лікар має право відмовитися від ведення пацієнта, якщо:

1. Пацієнт не виконує медичних приписів і при цьому нічого не загрожує життю пацієнта чи здоров’ю людей, які його оточують.

2. Пацієнт порушує правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я і при цьому нічого не загрожує життю пацієнта чи здоров’ю людей, які його оточують.

Усі порушення мають бути зафіксовані і задокументовані, а задовільний стан здоров’я пацієнта підтверджений. З фактами порушень і відповідною заявою лікар має звернутись до керівника медзакладу.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я пацієнта, який відмовляється від медичних приписів.

Пацієнти, які насправді потребують медичної допомоги, повинні її отримати. У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю людини, медики можуть і мають надавати таку допомогу без згоди пацієнта чи його законного представника.

Лікар не може відмовити у допомозі, якщо знає:

  • що така відмова може призвести до тяжких наслідків для пацієнта.
  • що відмова може призвести до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.

Коли сімейний лікар, терапевт чи педіатр може відмовити у прийнятті декларації:

Лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо у лікаря уже є оптимальна кількість декларацій.  Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900.

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Лікар не має права відмовляти пацієнту у прийнятті декларації:

  • через місце реєстрації;
  • через місце проживання у іншому селі/місті/районі/області (фактичне місце проживання не має значення при підписанні декларації);
  • через вік, стать, соціальний статус, матеріальне становище чи інші характеристики пацієнта:
  • через історію хвороби пацієнта: люди, які мають хронічні чи інші захворювання, підписують декларації на рівних умовах;
  • через те, що у людини немає паспорта;
  • через те, що людина є тимчасово переміщеною особою.

Якщо лікар надає погані послуги, пишіть скарги і фіксуйте офіційні праворушення, бо відстоювати свої права й реагувати на їхнє порушення в межах закону — обов’язковий елемент культури розвиненого суспільства.

Раніше ми писали, як подати скаргу на лікаря. 

Джерело: МОЗ

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