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Факти / Lifestyle

Легалізація медичного канабісу: під Раду принесли п’ятиметрову таблетку від болю

Представники організацій пацієнтів влаштували акцію Мій депутат зупинить біль? за легалізацію медичного канабісу.

Легалізація медичного канабісу: під Раду принесли п’ятиметрову таблетку від болю

Під Верховною Радою України активісти зібралися на акцію Мій депутат зупинить біль? на підтримку законопроекту про легалізацію медичного канабісу.

Вони принесли під будівлю Ради п’ятиметрову таблетку, яка символізувала полегшення для 2 млн пацієнтів.

Активісти зазначають, що медична марихуана може бути хорошим засобом для припинення болю у хворих на рак та зменшувати частоту судом у хворих на епілепсію.

Читайте: Марихуана в законі. У вишах США почали готувати фахівців з канабісу

До слова, сьогодні у парламенті втретє заплановано розглянути законопроект №10313 про легалізацію медичного канабісу. 28 і 30 травня його не розглянули через відсутність кворуму.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки українців потребують медичного канабісу.

Джерело: 100% життя

Фото: Дмитро Шерембей

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