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Факти / Lifestyle

Лікування і профілактика ВІЛ: Україна переходить на нові стандарти

МОЗ затвердило протокол нових стандартів лікування та профілактики ВІЛ.

ВІЛ

5 червня Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий клінічний протокол щодо використання препаратів для профілактики і лікування ВІЛ-інфекції.

У документі йдеться про те, що всі хворі на ВІЛ мають право безкоштовно отримувати лікування протягом життя.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, для лікування хвороби розробили препарат з діючою речовиною долутегравір, виробництвом якого займаються дев’ять компаній.

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Це допомогло знизити вартість однієї дози до 5,4 грн.

У протоколі вводиться підхід громадського здоров’я, який надає медпослуги щодо виявлення, профілактики і лікування ВІЛ.

До слова, Верховний суд України виніс рішення про те, що дітям без щеплень не можна ходити в садочки.

Джерело: МОЗ

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