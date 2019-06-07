Маленькі діти часто ковтають деталі від іграшок і просто дрібні предмети, які несуть серйозну загрозу їхньому здоров’ю і навіть життю.

У Києві протягом року до приймального відділення хірургії Охматдиту звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх предметів, і кожна четверта дитина потребує госпіталізації, повідомила в. о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, у зоні ризику діти від 1 до 3 років, яких батьки залишають без нагляду.

Що ковтають діти та чим це небезпечно:

Кнопкоподібні літієві батарейки, які використовуються як елементи живлення у предметах побуту та іграшках.

Потрапляючи до шлунку, вони швидко нагріваються до температури понад 100 градусів. Через це з них витікає електроліт, що призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок.

Дитячі конструктори, які містять багато маленьких магнітів.

У разі проковтування органи (шлунок, кишківник), які знаходяться між магнітами, зазнають дії високого тиску – внаслідок притягання магнітів. Це спричиняє порушення кровопостачання в цій зоні, некроз стінки або кишкову непрохідність. Для порятунку дитини у такій ситуації потрібна складна операція.

Гідрогелеві кульки, які використовуються в інтер’єрі та для прикрашання рослин.

Коли такі кульки потрапляють до шлунка, вони збільшуються в об’ємі і призводять до кишкової непрохідності.

Безоари – це сторонні тіла, що формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку.

Вони можуть сягати дуже великих розмірів і заповнювати весь шлунок. Досить довго може не бути жодних симптомів, а зі збільшенням розміру безоару в шлунку з’являються біль і тяжкість, зниження апетиту, нудота і блювання, втрата ваги.

Щоб їх усунути, необхідне оперативне втручання.

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Трихобезоари, що виникають внаслідок так званого синдрому Рапунцель. Він проявляється вириванням свого чи, наприклад, маминого волосся та постійним його ковтанням. З часом це волосся накопичується у шлунку.

Фітобезоари, що формуються внаслідок споживання великої кількості хурми та інших продуктів рослинного походження, які містять багато клітковини.

Піксобезоари виникають в результаті постійного проковтування жувальної гумки або пластиліну.

Як вберегти дитину від ковтання сторонніх предметів:

не давайте іграшки, які не передбачені для їхнього віку;

не залишайте дрібні речі у зоні доступності дитини;

не використовуйте предмети побуту (пульт від телевізора, годинники, електронні ваги тощо) для забавки дітей;

не купуйте предмети, що мають маленькі магніти, та іграшки, для роботи яких потрібні маленькі батарейки.

Супрун також радить батькам негайно звертати до лікаря:

якщо дитина проковтнула батарейку;

один чи кілька магнітів;

будь-яке стороннє тіло, яке викликає слинотечу, блювання, неможливість самостійно ковтати;

предмет з гострими краями.

– Будьте уважні, обираючи іграшки для дитини, ретельно ховайте небезпечні предмети та зберігайте дріб’язок у недоступних місцях, – підсумувала Супрун.

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Джерело: Уляна Супрун