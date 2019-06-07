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Факти / Lifestyle

Вчені визначили межу людської витривалості

Дослідники визначили межу людської витривалості на основі аналізу спортивних подій.

Вчені визначили межу людської витривалості

Межа людської витривалості визначається споживанням калорій, яке у 2,5 раза перевищує рівень метаболізму організму у спокої або 4 тис. калорій на день для середньої людини.

Всі показники, які є вищими, ніж цей, не дозволяють людині підтримувати режим витривалості в довгостроковій перспективі.

Дослідження проводили під час перегонів через США, у яких учасники пробігли майже 5 тис. км за 140 днів.

Вчені досліджували вплив навантажень на їхні тіла та фіксували кількість калорій до і під час перегонів.

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Дослідники дійшли висновку – чим довша подія, тим складніше спалювати калорії. Тому люди можуть вийти далеко за межі свого повсякденного рівня споживання калорій, але такий режим неможливий у довгостроковій перспективі.

До слова, за даними дослідження університету Дюка, вагітні живуть майже на межі того, з чим людина може впоратися.

Раніше Факти ICTV писали, як жувальна гумка допомагає схуднути.

Джерело: Science Advances

Фото: Unsplash

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