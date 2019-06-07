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Факти / Lifestyle

ВООЗ: Світ вступає в нову епоху епідемій

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що масштабні спалахи таких хвороб як ебола можуть стати новою нормою.

Вчений

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що світу потрібно готуватися до нової ери, в якій масштабні спалахи смертельних хвороб стануть нормою.

Заява ВООЗ була зроблена на тлі одно з найбільших спалахів еболи у Конго.

– Ми вступаємо у новий етап епідемій з високим впливом, і тут йдеться не тільки про еболу, – розповів виконавчий директор програми охорони здоров’я ВООЗ доктор Майкл Раян.

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За його словами, причинами виникнення масштабних спалахів могли стати експлуатації тропічних лісів, зміна клімату, мобільне населення, конфлікти і слабкий уряд.

Раян додав, що ВООЗ ніколи не стежила за такою великою кількістю надзвичайних ситуацій одночасно і така тенденція зберігатиметься й надалі, тому світу потрібно готуватися до масштабних епідемій.

До слова, Верховний суд постановив, що дитячі садки можуть відмовляти у відвідуванні дітям, яким не робили щеплення.

Джерело: ВВС

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