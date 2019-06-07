Щороку 7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Факти ICTV розкажуть вам, як правильно зберігати продукти вдома.

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем ​​безпеки харчових продуктів.

Цього року цю дату відзначають вперше. Факти ICTV розкажуть вам про те, як правильно зберігати продукти вдома.

Фрукти та овочі

Всі фрукти та овочі виділяють безбарвний газ, який провокує їх дозрівання. Він називається етилен. Через нього переспілі овочі та фрукти можуть спровокувати дуже швидке дозрівання інших продуктів.

Тому зберігати овочі і фрукти потрібно у поліетиленових або паперових пакетах окремо один від одного. Їх також можна не класти в холодильник, якщо ви плануєте з’їсти їх за кілька днів.

Чай, кава і спеції

Купувати чай, кава і спеції рекомендують у невеликих кількостях і зберігати в щільно закритих скляних або жерстяних банках.

Це роблять для того, аби максимально обмежити випаровування і зберегти їх аромат і корисні властивості.

Крупи, борошно і дріжджі

Більшість круп і борошно можна зберігати в тих же упаковках, в яких ви їх купили.

Але, багато хто боїться, що в подібних продуктах можуть завестися різні комахи. Якщо у вас є побоювання, то можна зберігати продукти в скляних, жерстяних або пластикових ємностях, які закриваються.

Свіжі дріжджі потрібно зберігати у холодильнику, а так звані моментальні дріжджі – у морозилці.

М’ясо і риба

Якщо ви плануєте готувати м’ясо і рибу протягом наступних двох-трьох днів, то ці продукти можна зберігати в холодильнику.

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Купуючи м’ясо для тривалого зберігання, слід подбати про його заморожування. Бажано класти в морозилку кілька шматків м’яса, адже при частому розморожуванні воно втрачає соковитість.

Те ж стосується і риби.

Яйця

Яйця – це той продукт, який і без холодильника може до місяця не втрачати свою свіжість. Тому немає проблем у тому, аби довгий час зберігати їх у холодильнику.

Крім того, яйця не зіпсуються, навіть якщо зберігати їх на полиці в самих дверцятах холодильника.

Молочні продукти

Молочні продукти довго не зберігаються, тому їх обов’язково потрібно ставити в холодильник. Наприклад, пастеризоване молоко може пробути в холодильнику не більше шести днів.

Оскільки велика кількість молочних продуктів може швидше прокиснути від впливу зовнішніх факторів, їх бажано зберігати у тій тарі, в якій їх придбали.

Хліб

Свіжий хліб можна зберігати у паперовому або поліетиленовому пакеті при кімнатній температурі.

Якщо ви купили багато хліба і вам потрібно довше його зберегти, то можна скористатися морозильною камерою.

У холодильнику його зберігати не варто, адже в такому випадку продукт швидше черствіє.

Що не потрібно зберігати в холодильнику

Варто пам’ятати про те, що зберігати в холодильнику не потрібно:

моркву;

цибулю;

картоплю;

варення;

мед;

оливкову олію;

консерви;

тропічні фрукти;

шоколад;

хліб.

До слова, вчені дійшли висновку, що щоденне вживання червоного і переробленого м’яса підвищує ризик захворювання на рак кишківника.