Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, чим корисні такі літні ягоди як черешня, вишня і шовковиця.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун опублікувала у Facebook кілька цікавих фактів про користь літніх ягід.

За її словами, шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину, яка не дозволить рівню цукру у крові стрімко зростати.

Також багато у шовковиці і поліфенолів, які позитивно впливають на здоров’я судин та захист молекул від пошкодження вільними радикалами.

Іще ця ягода нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу, проте для відчутного результати потрібно їсти щонайменше 45 г шовковиці протягом шести тижнів.

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Крім того, Супрун розповіла, що і вишні з черешнями не менш корисні ягоди, які навіть можна назвати ліками.

– Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром, – пише в.о. міністра охорони здоров’я.

Вона додала, що вишні і черешні радять їсти дітям, оскільки вони запобігають деформації кісткової тканини при ожирінні.

Також вказані ягоди мають високий вміст мелатоніну, а тому допомагають швидше заснути. Тому їх краще вживати проти ночі.

До слова, вчені проаналізували спортивні події і на їх основі визначили межу витривалості людини.