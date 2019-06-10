Харчові отруєння особливо поширені влітку. Як вберегтися від кишкових інфекцій під час покупок готової їжі та готування – читайте в матеріалі.

Харчових отруєнь у спеку можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил. Щоб не заразитися кишковою інфекцією, особливу увагу потрібно звертати на готові продукти харчування.

Що може спричинити кишкову інфекцію та як її уникнути – читайте в матеріалі.

Причини кишкової інфекції та як її можна уникнути

Найчастіше причинами кишкової інфекції стають:

елементарне недотримання правил особистої гігієни;

недотримання технології приготування страв;

вживання неякісних харчових продуктів;

недотримання умов та термінів зберігання сировини та готових страв.

Аби не заразитися інфекцією при покупці готових страв потрібно уникати покупок продуктів у місцях несанкціонованої торгівлі, а також не купувати страви, якщо у вас є сумніви щодо безпеки їх зберігання.

В разі покупок готових страв у магазині, кладіть їх до кошика в останню чергу. Таким чином вони найдовше залишатимуться холодними.

Також не варто залишати готову їжу на столі більше ніж на дві години, а перед її вживанням обов’язково ретельно мийте руки з милом.

Профілактика кишкової інфекції

Аби уникнути гострих кишкових інфекцій потрібно, в першу чергу, ретельно мити руки перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.

Всі кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі, потрібно мити та тримати у чистоті. Комах та тварин не можна допускати до приміщень, де ви готуєте їжу та зберігаються харчові продукти.

Читайте: Масове отруєння у Львові: 18 людей у лікарні

Аби знизити ризик захворювання у дітей, потрібно регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки.

Під час готування також потрібно дотримуватися кількох правил:

для обробки сирих продуктів використовуйте окремі кухонні прилади;

окремо готуйте і зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти;

добре проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;

мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;

не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності;

не давайте маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо.

Під час зберігання та транспортування продуктів варто використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів).

Пам’ятайте, що пити воду потрібно тільки із перевірених джерел, а краще вживати бутильовану або охолоджену кип’ячену воду.

Симптоми захворювання

Симптомами гострої кишкової інфекції є:

підвищення температури тіла;

біль голови;

інтоксикація;

блювання;

рідкі випорожнення;

біль у животі;

висипання на шкірі.

При появі перших симптомів потрібно відразу звернутися до лікаря, адже самолікування у таких випадках може призвести до значних ускладнень.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як вибирати рибу в супермаркеті, аби не отруїтися.