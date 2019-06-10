Вчені дійшли висновку, що люди починають старішати через те, що їх антивікові системи перестають працювати.
Дослідники з Університету Маямі вивчили гени, які відповідають за старіння і дізналися, що у віці 50-60 років антивікові системи перестають працювати, через що люди і починають швидше старішати.
Вчені вважають, що така тенденція пов’язана з еволюцією геному і тривалістю життя людини.
Наразі середня тривалість життя людей у світі становить 70 років, а робота генетичної регуляції закінчується раніше, оскільки еволюція, швидше за все, не передбачала такого довгого життя людей.
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Під час дослідження вченим також вдалося з’ясувати, що у процесі старіння організму людини беруть участь маловивчені небілкові кодуючі гени.
До слова, вчені проаналізували спортивні події і спромоглися визначити межу людської витривалості.