Розвитку харчової алергії сприяє регулярне вживання фаст-фуду. В зоні найбільшого ризику діти.
Поява харчової алергії може бути пов’язана з регулярним вживанням фаст-фуду.
До таких висновків дійшли вчені Неаполітанського університету в Італії.
Для цього вони спостерігали за дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. У частини дітей була харчова алергія. Після порівняння їхніх харчових звичок, умов життя та лабораторних аналізів дослідники знайшли у них спільні риси.
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У алергіків виявили надмірне вживання фаст-фуду. Крім того, аналізи показали наявність в організмі перевищеної кількості продуктів глікування.
Такі молекули з’являються під час тривалої теплової обробки їжі, що містить багато цукру. Вони погано розкладаються і виводяться з організму.
Крім харчової алергії, продукти глікування можуть викликати діабет і атеросклероз, хворобу Альцгеймера та інші захворювання, які пов’язані з хронічним запаленням.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у людства розвивається алергія на алкоголь.