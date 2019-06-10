PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вчені назвали продукти, які можуть викликати алергію

Розвитку харчової алергії сприяє регулярне вживання фаст-фуду. В зоні найбільшого ризику діти.

Вчені назвали продукти, які можуть викликати алергію

Поява харчової алергії може бути пов’язана з регулярним вживанням фаст-фуду.

До таких висновків дійшли вчені Неаполітанського університету в Італії.

Для цього вони спостерігали за дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. У частини дітей була харчова алергія. Після порівняння їхніх харчових звичок, умов життя та лабораторних аналізів дослідники знайшли у них спільні риси.

Читайте: Вчені назвали головну причину старіння людей

У алергіків виявили надмірне вживання фаст-фуду. Крім того, аналізи показали наявність в організмі перевищеної кількості продуктів глікування.

Такі молекули з’являються під час тривалої теплової обробки їжі, що містить багато цукру. Вони погано розкладаються і виводяться з організму.

Крім харчової алергії, продукти глікування можуть викликати діабет і атеросклероз, хворобу Альцгеймера та інші захворювання, які пов’язані з хронічним запаленням.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у людства розвивається алергія на алкоголь.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка