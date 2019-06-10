Дитяча вода ТМ Малиш, яку виробляє Хорольський завод дитячих продуктів харчування, створена спеціально для дитячого харчування і відповідає всім спеціальним вимогам.

Під час виготовлення води ТМ Малиш Хорольський завод дитячих продуктів харчування дотримується усіх встановлених норм. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

– Вода ТМ Малиш видобувається з власних артезіанських свердловин глибиною 175 м, у неї природно збалансований склад, вона не піддається штучній мінералізації та не містить консервантів і антибіотиків. Свердловини розташовані безпосередньо на місці виробництва, що дозволяє зберегти всі корисні властивості води, необхідні для зростаючого організму дитини, – наголошується в повідомленні.

Крім того, на Хорольському заводі введена і сертифікована інтегрована система управління якістю та безпекою ISO, HACCP та HALAL, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

У прес-службі пояснюють, чому до дитячої води такі високі вимоги. Як виявилося, будь-який недолік у її складі може нашкодити здоров’ю дитини. Наприклад, вживання води з високою концентрацією солі може викликати серйозне навантаження на нирки дитини.

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Надмірний вміст іонів може спровокувати порушення водно-сольового балансу. А це може викликати небажану затримку води в організмі малюка. Поганий мікробіологічний рівень води (гарантована відсутність шкідливих домішок і мікроорганізмів) зашкодить травленню дитини.

– Щоб вода не тільки тамувала спрагу, а й забезпечувала організм дитини необхідними мінеральними речовинами, потрібно віддавати перевагу продукту, створеному спеціально для дитячого харчування, – підкреслюють в прес-службі підприємства.

Також вода ТМ Малиш отримала відзнаку Центру експертиз Тест.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Києві пройде капітальний ремонт бюветів з питною водою.