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Воду Малиш виробляють за всіма особливостями дитячого харчування

Партнерський матеріал

Дитяча вода ТМ Малиш, яку виробляє Хорольський завод дитячих продуктів харчування, створена спеціально для дитячого харчування і відповідає всім спеціальним вимогам.

Воду Малиш виробляють за всіма особливостями дитячого харчування

Під час виготовлення води ТМ Малиш Хорольський завод дитячих продуктів харчування дотримується усіх встановлених норм. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

– Вода ТМ Малиш видобувається з власних артезіанських свердловин глибиною 175 м, у неї природно збалансований склад, вона не піддається штучній мінералізації та не містить консервантів і антибіотиків.

Свердловини розташовані безпосередньо на місці виробництва, що дозволяє зберегти всі корисні властивості води, необхідні для зростаючого організму дитини, – наголошується в повідомленні.

Крім того, на Хорольському заводі введена і сертифікована інтегрована система управління якістю та безпекою ISO, HACCP та HALAL, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

У прес-службі пояснюють, чому до дитячої води такі високі вимоги. Як виявилося, будь-який недолік у її складі може нашкодити здоров’ю дитини. Наприклад, вживання води з високою концентрацією солі може викликати серйозне навантаження на нирки дитини.

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Надмірний вміст іонів може спровокувати порушення водно-сольового балансу. А це може викликати небажану затримку води в організмі малюка. Поганий мікробіологічний рівень води (гарантована відсутність шкідливих домішок і мікроорганізмів) зашкодить травленню дитини.

– Щоб вода не тільки тамувала спрагу, а й забезпечувала організм дитини необхідними мінеральними речовинами, потрібно віддавати перевагу продукту, створеному спеціально для дитячого харчування, – підкреслюють в прес-службі підприємства.

Також вода ТМ Малиш отримала відзнаку Центру експертиз Тест.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Києві пройде капітальний ремонт бюветів з питною водою.

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