Симптоми цієї гострої інфекційної патології у дітей – висока температура, характерна корова висип, біль в горлі, кашель, виражена інтоксикація організму. Захворіти на кір може будь-яка дитина або навіть дорослий, причому кір може протікати з серйозними ускладненнями і іноді приводити до летального результату.

Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра, координатора освітнього проекту Наукові пікніки Анастасії Бикової-Шелевицької про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.

Далі – пряма мова експерта.

Як дізнатися, чи є імунітет до кору

– Можна здати аналіз крові на імуноглобуліни (Ig G) до кору.

Ці аналізи доступні майже в усіх приватних лабораторіях. Вартість – близько 200-400 грн.

Або, якщо не маєте свідчень про проведення щеплень, можна провести вакцинацію без попереднього аналізу.

Це не буде шкідливим навіть за умови, якщо раніше щеплення були зроблені.

Я вакцинований, все буде гаразд?

– Майже неможливо захворіти, якщо вакцинація була проведена двічі і за всіма правилами (техніка виконання ін’єкції, умови транспортування та зберігання вакцини не були порушені).

Проте, порушення цих правил інколи, на жаль, зустрічаються. Звісно, можуть бути випадки хвороби, але це трапляється надзвичайно рідко за вищеописаних умов.

Якщо хворий на кір мав щеплення, хвороба діятиме інакше?

– Якщо така ситуація все ж трапилась, то хвороба буде перебігати легше.

Я не пам’ятаю, чи робив вакцину

– Згідно із міжнародними рекомендаціями, у випадку, коли кількість чи взагалі наявність раніше отриманих профілактичних щеплень невідома, вважається, що щеплень немає.

Тому необхідно проходити щеплення двічі з інтервалом мінімум місяць між першою і другою дозою.

Якщо раніше було проведено лише одне щеплення, все одно треба зробити ще й друге. Два щеплення надають пожиттєвий імунітет і ревакцинації не потребують.

Я зробив щеплення. Що ще порадите?

– Якщо зробили щеплення – ви захищені від кору.

Кір – дуже заразна хвороба, тому якоїсь особливої профілактики крім вакцинації не існує.

Її заразність становить 90-99%. Звісно, можна обмежити відвідування громадських місць, відмовитись від громадського транспорту. Але, зрозуміло, що зробити це зовсім і надовго неможливо.

До того ж кір дуже підступна хвороба через те, що людина стає заразною за два дні до появи перших симптомів. А перші симптоми дуже схожі на звичайну застуду.

Контактував за хворим на кір. Шансів уникнути проблем немає?

– Є таке поняття, як екстрена профілактика. Тобто запобігання хвороби здійснюється після того, як людина контактувала з хворим на кір і не має щеплень чи має тільки одне або ж немає відомостей про імунізацію.

Якщо такий контакт відбувся, протягом перших 72 годин проводиться вакцинація.

Якщо до проведення щеплення є протипокази, наприклад: ВІЛ-інфекція, вагітність, первинний імунодефіцит, імуносупресивна терапія, то профілактика проводиться людським імуноглобуліном впродовж 6 днів після контакту.

Якщо вже захворів на кір, що найгірше може статися?

В одного з двадцяти хворих на кір виникає пневмонія (запалення легень). Це найчастіша причина смерті серед маленьких дітей.

Приблизно у одного на тисячу хворих виникає енцефаліт (запалення мозку), який може спричинити судоми, глухоту чи розумову відсталість.

Одна-дві людини з тисячі, що захворіли на кір, помирають.

Дуже небезпечний кір для вагітних жінок, оскільки може спричинити викидень чи патологічні зміни у розвитку дитини.

Також, оскільки вірус атакує імунні клітини, може відбутися загострення хронічних хвороб та чутливості організму до інших хвороб впродовж кількох місяців після кору.

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Богдан Амінов.