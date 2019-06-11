Як уберегтися від задухи і діяти в разі теплового удару – читайте в матеріалі.
В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонцем і пекельною спекою. Як перенести спеку і надати допомогу в разі теплового удару – читайте в матеріалі.
Підтримуйте прохолоду у кімнаті
Для цього необхідно вдень закривати вікна і завішувати їх темними шторами. А на ніч навпаки варто відкривати вікна.
Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, закривайте вікна і двері.
Пийте більше води, але без фанатизму
Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.
Легше із їжею
Не налягайте на жирні страви. Надавайте перевагу продуктам, які багаті на рідину: в темній зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.
Не перебувайте довго на сонці
Краще не виходити на вулицю в пік спеки (з 12.00 до 16.00), щоб уникнути теплового або сонячного удару. Також намагайтеся перебувати у тіні.
Не вживайте алкоголь
Спиртне має сечогінний ефект, а отже, налягати на нього – шлях до зневоднення. До того ж, будучи п’яним, легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) за ефект спиртного.
Одягайтеся правильно
Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри.
Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях (якщо це диктує дрес-код), дихаючих кросівках, сандалях.
Наслідками перегріву на сонці може стати тепловий удар.
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Симптоми теплового удару:
– Нудота;
– Запаморочення;
– Втрата рівноваги;
– Задишка;
– Підвищення температури;
– Рясне потовиділення.
Перша допомога при тепловому ударі:
- Допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;
- Зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;
- Допоможіть прийняти горизонтальне положення, якщо це неможливо посадіть хворого на стілець зі спинкою;
- Дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;
- Видаліть зубні протези, так як можлива блювота;
- Дайте випити потерпілому підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;
- Охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотойте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дозволить вам знизити температуру до оптимальної;
- При важких формах захворювання може знадобитися закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;
- Навіть якщо все йде відносно благополучно, не ризикуйте, викличте швидку допомогу.
До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.