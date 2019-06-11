Як уберегтися від задухи і діяти в разі теплового удару – читайте в матеріалі.

В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонцем і пекельною спекою. Як перенести спеку і надати допомогу в разі теплового удару – читайте в матеріалі.

Підтримуйте прохолоду у кімнаті

Для цього необхідно вдень ​​закривати вікна і завішувати їх темними шторами. А на ніч навпаки варто відкривати вікна.

Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, закривайте вікна і двері.

Пийте більше води, але без фанатизму

Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.

Легше із їжею

Не налягайте на жирні страви. Надавайте перевагу продуктам, які багаті на рідину: в темній зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.

Не перебувайте довго на сонці

Краще не виходити на вулицю в пік спеки (з 12.00 до 16.00), щоб уникнути теплового або сонячного удару. Також намагайтеся перебувати у тіні.

Не вживайте алкоголь

Спиртне має сечогінний ефект, а отже, налягати на нього – шлях до зневоднення. До того ж, будучи п’яним, легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) за ефект спиртного.

Одягайтеся правильно

Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри.

Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях (якщо це диктує дрес-код), дихаючих кросівках, сандалях.

Наслідками перегріву на сонці може стати тепловий удар.

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Симптоми теплового удару:

– Нудота;

– Запаморочення;

– Втрата рівноваги;

– Задишка;

– Підвищення температури;

– Рясне потовиділення.

Перша допомога при тепловому ударі:

Допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;

Зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;

Допоможіть прийняти горизонтальне положення, якщо це неможливо посадіть хворого на стілець зі спинкою;

Дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;

Видаліть зубні протези, так як можлива блювота;

Дайте випити потерпілому підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;

Охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотойте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дозволить вам знизити температуру до оптимальної;

При важких формах захворювання може знадобитися закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;

Навіть якщо все йде відносно благополучно, не ризикуйте, викличте швидку допомогу.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.