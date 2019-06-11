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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені назвали причину передчасної смерті серед молоді

Причиною передчасної смерті серед молодих людей є недостатнє вживання овочів і фруктів.

Вчені назвали причину передчасної смерті серед молоді

Причиною передчасної смерті від серцево-судинних захворювань серед молоді  є неправильне харчування.

Кожен з семи випадків смерті від цих хвороб пов’язаний з низьким вживанням фруктів, один з 12 випадків – з недостатнім вживанням овочів.

Відсутність овочів і фруктів у більшій мірі впливає на здоров’я молодих людей, особливо – чоловіків. Фрукти і овочі – джерело калію, магнію, клітковини, антиоксидантів і фенолів, які знижують кров’яний тиск і рівень холестерину.

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Такого висновку дійшли фахівці Американського товариства харчування.

На думку вчених, оптимальний об’єм фруктів – 300 грам на день. Овочів у щоденному меню повинно бути не менше 400 грамів.

До речі, раніше вчені назвали головну причину старіння людей.

Джерело: MedicalXpress

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