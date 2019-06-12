Медицина онлайн зараз дуже популярна і люди замість того, щоб сходити до лікаря, консультуються у мережі. Чим небезпечні онлайн-медики – далі у матеріалі.

Онлайн-медики – це зручно, доступно та й час на дорогу до лікарні витрачати не потрібно. Але це небезпечно, адже за монітором комп’ютера може сидіти звичайнісінький шахрай. Це може бути людина без освіти, без практики. Навіть якщо це й лікар, перевірити чи професіонал він ви не зможете.

– З’явилась якась пляма на шкірі, люди думають, може десь синяк, може десь поцарапався, насправді це може бути вже рак. І цей пацієнт намагається лікуватися в інтернеті, тим самим подовжує час і ми отримуємо метастази 1,2,3,4 стадію і потім смерть цього пацієнта, через те що він просто не сходив, через те що він просто написав пост, хто відповів, хто пішов на діалог, – каже лікар Ярослав Вус.

Контактувати з лікарем через мережу можна, але зі своїм лікарем, якому ви довіряєте, з яким підписали декларацію, який вас обстежував. Він знає вашу проблему предметно, а не через інтернет.

– Якщо ви користуєтеся порадами якогось сайту, ви не можете мати гарантій, що там дійсно ті поради дає лікар. Імовірність отримати недостовірну інформацію – надзвичайно висока. А це ваше здоров’я! Що може бути ціннішим за здоров’я. Не ризикуйте своїм здоров’ям в такий спосіб, – застерігають у Міністерстві охорони здоров’я.

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До речі, раніше медики сказали, чому вушні палички небезпечні для здоров’я.