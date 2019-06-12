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Менінгіт: перші ознаки і наслідки

Які симптоми і наслідки менінгіту і як передається, дивіться в нашому матеріалі.

Менінгіт: перші ознаки і наслідки

 

Що таке менінгіт?

Менінгітом називають запалення оболонок головного та спинного мозку бактеріального, вірусного або грибкового походження. Захворювання ділиться на гнійний і серозний менінгіт, а також первинний і вторинний.

Він дуже швидко розвивається протягом кількох днів.

Найбільше до менінгіту схильні люди зі слабким імунітетом або які мають вади і травми центральної нервової системи.

Серед дорослих у підвищеній групі ризику знаходяться чоловіки віком від 20 до 30 років. Поширена причина розвитку у цьому віці – недостатньо серйозне ставлення до різного роду запальних захворювань і відсутність їхньої повноцінної терапії.

Діти від народження і до 5 років також знаходяться в особливій групі ризику, оскільки летальний результат вкрай великий: кожен 20 малюк при захворюванні гине. Для захисту від цього захворювання дітей рекомендують вакцинувати.

Причиною початку менінгіту можуть стати віруси, бактерії, найпростіші – амеби, грибки. В організм вони потрапляють через воду, їжу, забруднені предмети, при укусі заражених комах або тварин, повітряно-крапельним шляхом.

Вторинний менінгіт може виникати в результаті черепно-мозкових травм, інфекційних оториноларингологічних захворювань (отит, синусит), запалення легенів, цукрового діабету, цирозу печінки, хронічних хвороб.

Симптоми менінгіту

Менінгіт може проявлятися так:

  • висока температура та озноб;
  • головний біль;
  • сплутаність і втрата свідомості;
  • сонливість;
  • м’язова слабкість;
  • ригідність потиличних м’язів (підвищення їхнього тонусу);
  • судоми;
  • світлобоязнь, підвищена шкірна чутливість, реакція на звуки;
  • кон’юнктивіт;
  • втрата апетиту, нудота, блювання;
  • шкірний висип (у вигляді зірочок);
  • підвищення частоти серцевих скорочень.

Дуже часто передвісником захворювання стає ГРВІ. При підозрі на запалення мозку людину потрібно якомога швидше госпіталізувати і розпочати лікування, оскільки менінгіт може мати дуже серйозні наслідки.

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У найважчих випадках хвороба викликає або недоумство, або параліч дихальних шляхів, який стає причиною смерті хворого. Дитячий менінгіт може стати причиною затримки психічного і фізичного розвитку, вегетативних розладів.

Лікування менінгіту

Лікування захворювання проходить в стаціонарних умовах в інфекційному відділенні. Після того, як збудник буде визначено, призначається відповідне лікування: противірусні або антибактеріальні препарати, або антибіотики. Іноді може знадобитися застосування заспокійливих або протисудомних препаратів. Пацієнту буде необхідний постільний режим і багато пити.

Якщо лікування почали вчасно, то вже через 7-10 днів аналізи спинномозкової рідини покращаться, а поліпшення стану хворого почнеться на 3-4 день.

Профілактика менінгіту

Застрахуватися від цього захворювання неможливо. Але існують заходи профілактики та гігієни, які істотно знижують ризик розвитку менінгіту:

  • вакцинація для дітей. Вона діє 3-4 роки;
  • вживання тільки кип’яченої або бутильованої води;
  • ретельна термічна обробка їжі;
  • відмова від купання в стоячих водоймах;
  • дотримання особистої гігієни;
  • зміцнення імунітету: прийом вітамінних комплексів, виконання фізичних вправ;
  • уникнення переохолодження, голодування, недосипання, стресу, тощо.

Нагадаємо, у вересні минулого року від менінгококової інфекції на Закарпатті померла 8-річна дівчинка.

Фото: Dreamstime

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