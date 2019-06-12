Взуття на високих підборах може викликати певні проблеми зі здоров’ям. Проте якщо дотримуватися простих правил, то їх носіння можна зробити безпечнішим.

Про небезпеку взуття на високих підборах розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Взуття на високих підборах збільшує ризик виникнення наростів, мозолів, болю в м’язах та травм. Однак вони підвищують впевненість у собі. Високі підбори можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахілового сухожилля та скорочення литкових м’язів. Носіння високих підборів може погано вплинути на коліна, збільшити ризик появи дегенеративних змін в суглобах та остеоартрозу. На високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Що вищі підбори, то сильніший тиск. Високі підбори та завузьке взуття збільшують ризики появи вальгусної деформації стопи — коли кістка великого пальця стопи виходить із суглоба, а пальці з’єднуються.

Як зменшити ризики від носіння високих підборів:

Виконуйте вправи для зміцнення м’язів стопи та розтягування литкових м’язів.

Обирайте просторе взуття. Занадто вузьке може спричинити вростання нігтів.

Пам’ятайте, що чим більша вага, то більша сила діє на ступні, а саме на пальці. Саме тому вагітним жінкам на пізньому терміні радять утриматися від носіння підборів.

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Якщо ви схильні до набряків, то вузьке взуття рано чи пізно почне перетискати судини, і може натерти ногу до крові.

Раніше Уляна Супрун розповіла про те, чим корисні такі літні ягоди як черешня, вишня і шовковиця.