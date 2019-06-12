Неправильне харчування, куріння і стреси – причини, через які чоловіки після 40 років починають набирати зайву вагу.

Як прибрати живіт чоловікові – з чого варто почати:

Перестати їсти перед телевізором або в процесі перегляду відеоконтенту на інших пристроях. Ставте чіткі цілі: не “схуднути до літа”, а “схуднути на 4 кг”. Почніть з правильного харчування, а потім плавно переходьте на дієту. На правильному харчуванні варто залишатися до кінця життя. Купіть абонімент в спортзал і визначитеся з тренером. Вивчіть ворога. Розберіться в процесах спалювання жиру в тілі. Навчіться відмовляти собі у шкідливій їжі.

7 простих правил, які дозволять прибрати жир з живота і боків досить швидко.

1. Перегляньте звички харчування

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Це не означає, що треба виснажувати свій організм голодуванням і надмірними фізичними навантаженнями. Все повинно бути в міру! Більш того, щоб ваш організм зміг плавно перебудуватися, для початку необхідно переглянути свій раціон.

Передусім відмовтеся від продуктів із високим глікемічним індексом – їх ще називають швидкими вуглеводами (білий хліб, здоба, картопля, цукор).

Більше їжте свіжих овочів і фруктів, а також змініть спосіб приготування страв. Повірте, запечена в духовці або приготована на пару їжа теж може бути смачною. Нагородою буде такий бажаний плоский живіт.

2. Ставте щомісячну мету

Почніть з малого! Чим реальніша мета – тим більше шансів досягти успіху. Скажімо, схуднути на 2 кг за тиждень. Це тільки здається, що мало, а за місяць виходить цілих 8 кг. Якщо ж ви поставите перед собою нереально велику мету – швидко розчаруєтеся.

3. Проста дієта

Забудьте про дуже жорсткі дієти. Так! Живіт швидко спаде, але скинуті кілограми повернуться ще швидше. Тому чоловікам краще почати з дотримання таких простих дієт, як середземноморська (єдина система харчування, яка у 2010 році визнана ЮНЕСКО національною культурною спадщиною) або палеодіета (популярна серед голлівудських зірок і топ-моделей). Це допоможе помітно знизити вагу вже протягом перших тижнів, навіть без занять спортом.

4. Обережно переходьте до спорту

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Тим більше, якщо ви ніколи ним не займалися. Це може тільки нашкодити і закінчитися травмами, а не втратою ваги. Краще почати з щоденних піших прогулянок по 30 хвилин, потім можна переходити до бігу підтюпцем, скажімо, перед вечерею. Ви і збадьоритеся після важкого робочого дня, і відволічетеся від всіх проблем. Якщо не любите бігати, можна кататися на велосипеді.

5. Гуру в спалюванні жиру

Перші результати завжди окриляють, але, щоб вони були стійкими, необхідно вивчити теорію про те, як саме організм позбавляється від жиру. Так ви станете справжнім експертом у схудненні.

6. М’язи замість жиру

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Важливо розділяти мету щодо спалювання зайвого жиру і щодо набору м’язів, тому що організм не може їх ефективно поєднувати.

7. Залізний прес

Кубики преса є у кожної людини, просто у багатьох вони приховані під шаром жиру. При цьому тільки правильне харчування, а не фізичні вправи, роблять живіт плоским. Тому приступати до виконання вправ для зміцнення преса необхідно після того, як живіт перестане виглядати з-під футболки.

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