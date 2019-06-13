Майбутню маму найбільше турбує безпека її дитини. Кожна родина намагається передбачити будь-які проблеми чи ускладнення, що можуть виникнути під час вагітності та пологів. Факти ICTV дізнались, як убезпечити життя новонародженого в разі ускладнень.

Передчасні пологи, ускладнення під час них, вади у новонародженого, які потребують хірургічного втручання – донедавна в усіх цих ситуаціях родина могла розраховувати тільки на власні сили.

Водночас вартість деяких видів допомоги дуже висока – це стосується, зокрема, виходжування недоношених новонароджених та ситуацій, коли необхідне хірургічне втручання після народження тощо.

Пологовий будинок Лелека – перша та єдина медична установа в Україні, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану акушерсько-гінекологічну та неонатологічну медичну допомогу з впровадженою системою страхування медичних ризиків.

В Лелеці всі пацієнти можуть скористатися страховими продуктами – страховий поліс Захищена вагітність, який передбачає покриття витрат, пов’язаних з медичними ризиками під час вагітності, зокрема передчасними пологами, та страховий поліс Безпечні пологи, який входить до більшості пакетів з ведення пологів або може бути придбаним окремо.

Практика впровадження страхування вагітності в країнах Європи, Ізраїлю та США дуже гарно себе зарекомендувала, а спеціалісти пологового будинку Лелека вирішили застосувати такий досвід для того, щоб забезпечити кваліфіковану допомогу та захист українських жінкок.

У січні 2017 року було впроваджено страховий продукт Безпечні пологи. Ця програма страхування рекомендована вагітним жінкам на останніх тижнях, які укладають договір з ведення пологів.

Враховуючи швидкі темпи розвитку пологового будинку Лелека, була розроблена нова програма, розрахована для жінок на ранніх строках вагітності (6-20 тиждень), незалежно від місця ведення вагітності.

Програма Захищена вагітність дозволяє відшкодувати витрати на дитячу реанімацію та передчасні пологи.

Насправді ідея дуже проста і зводиться до того, що ми маємо займатися лікуванням пацієнтів, а не пошуком грошей та розповідями про тяжке матеріальне становище, – зазначає Зукін Валерій Дмитрович, генеральний директор пологового будинку Лелека.

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Найбільш витратна частина – виходжування новонародженого в умовах дитячої реанімації, оскільки в середньому вартість таких послуг складає від 250 тис. до 450 тис. грн. Це достатньо вагома сума для батьків, які стикаються з подібною проблемою, і не завжди є можливість оперативно допомогти своїй дитині.

В такому випадку страхова компанія відшкодовує пологовому будинку витрати, пов’язані з виходжуванням дітей. Усі питання зі страховою компанією узгоджує пологовий будинок, а пацієнти, отримавши медичну допомогу у повному обсязі, щасливі їдуть додому.

В 2018 році програма страхування Захищена вагітність розширилась, враховуючи специфіку протікання вагітності в другому триместрі. Вагітні жінки можуть до 20 тижня укласти договір страхування та отримати максимальний захист за умови спостереження вагітності у жіночих консультаціях пологового будинку Лелека.

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Страхові пакети Безпечні пологи та Захищена вагітність гарантують отримання кваліфікованої медичної допомоги на базі пологового будинку Лелека у разі виникнення ускладнень під час вагітності та пологів.

Оксана Доротюк