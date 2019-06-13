Про зміни у схемі лікування ВІЛ-інфікованих людей – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відтепер в Україні пацієнтів з ВІЛ лікуватимуть безкоштовно від першого дня після тесту і пожиттєво.

– Раніше ви повинні були прожити 7-9 років із вірусом імунодефіциту. Перепробувати всі схеми лікування, а потім вам вже були доступні ці медикаменти, – розповідає глава правління ГО Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД Дмитро Шерембей.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий протоколом лікування інфікованих ВІЛ.

Його заснували на стандартах Всесвітньої організації охорони здоров’я в сфері лікування вірусу імунодефіциту людини. Ми – перша країна у Східній Європі та Центральній Азії, яка його дотрималася.

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В основі лікування в Україні стане новий препарат, який називається Долутегравір. Він наразі визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я як найефективніший і найкращий метод лікування ВІЛ-інфекції.

Його потрібно приймати один раз на день, і він комбінується з іншими препаратами.

– Вартість цього препарату наразі складає 5 грн 40 коп на день. Тобто ми зможемо лікувати не тільки ефективним, але й економічно вигідним препаратом, – пояснює генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

Зміни щодо встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції.

Лікарі більше не проводитимуть додаткові обстеження пацієнтам з ВІЛ, щоб призначити йому лікування. Такі, як рентген легенів, УЗІ органів, кардіограму серця, тому пацієнт зможе швидше розпочати терапію.

Ще одне нововведення стосується профілактики ВІЛ-інфекції для людей із підвищених груп ризику. Наприклад, коли один з партнерів інфікований ВІЛ, інший – ні. Або на тих, що вживають ін’єкційні наркотики чи надають за гроші сексуальні послуги.

Препарати видаватимуть безкоштовно. Які будуть закуповувати за кошти державного бюджету.

За останні три роки кількість хворих на ВІЛ в Україні зросла втричі, повідомляє центр Громадського здоров’я. А кожен другий не знає про свій діагноз. Тому лікарі наполягають – треба перевірити свій статус завдяки швидкому тестуванню.

Нагадаємо, 5 червня МОЗ затвердило протокол нових стандартів лікування та профілактики ВІЛ.