Запорізька область розглядається як епіднебезпечна зона, бо саме тут випадки ботулізму реєструються регулярно.

З початку 2019 року у Запорізькій області зареєстровано п’ять випадків ботулізму з шістьма постраждалими, дві людини померло.

Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання.

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Наразі у реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває мешканка міста Кам’янка-Дніпровська.

Жінка вживала сайру холодного копчення.

В Україні станом на 1 червня експерти Держпродспоживслужби розслідували 40 випадків ботулізму, під час яких постраждало 46 осіб, з яких троє померли.

В лютому на Запоріжжі мати і дочка отруїлися рибними консервами з карася, приготованими восени в домашніх умовах.

Джерело: Держпродспоживслужба