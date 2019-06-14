День донора у всьому світі відзначають 14 червня, присвятивши його тим, хто добровільно здають кров заради порятунку чужого життя. Факти ICTV розповіли про важливість і значення донорства, правилах здачі крові і користь цієї процедури для здоров’я.

14 червня відзначають Всесвітній День донора – щорічне міжнародне свято на честь людей, які добровільно і безоплатно здають кров заради порятунку чийогось життя.

Починаючи з 2005 року, 14 червня в усьому світі проходить День донора. Свято було засноване на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у Швейцарії.

Його дата була обрана на честь дня народження лауреата Нобелівської премії Карла Ландштейнера, вченого, який відкрив групи крові людини.

Донорство в Україні

В Україні щодня життя тисяч хворих перебувають під загрозою через нестачу донорської крові. Це і люди, що потрапили в аварію, і які потребують операції від кишкової непрохідності до пересадки органів, це жінки, які мають кесарів розтин.

Але переливання крові роблять не лише під час крововтрат. Існує низка захворювань, лікування яких неможливе без систематичних переливань крові та компонентів крові.

– Це важкі гематологічні захворювання – гемофілія, рак крові, апластична анемія, захворювання імунної системи. Лікування цих захворювань може тривати роками, і без переливань такі хворі приречені на смерть, – розповідає лікар.

Крім того, з донорської крові виготовляються препарати, які так само життєво важливі при лікуванні хворих (кріопреципітат для хворих на гемофілію; альбумін; імуноглобуліни тощо)

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Кількість українців, які реєструються донорами, стає щороку все більшою. Лише за останній рік кількість донорів зросла на 6 тис. осіб, але цього мало, щоб забезпечити донорською кров’ю всіх, хто її потребує.

Хто може і не може бути донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Протипоказання

Трансфузійно-трансмісивні захворювання (інфекції, що передаються з кров’ю).

Соматичні захворювання (злоякісні новоутворення, хвороби крові, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання тощо).

Як підготуватися до здачі крові

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Не паліть за 2 години до донації.

Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Де здавати

Кров можна здавати на благодійній основі чи продати її у лікарні за попередній замовленням для пацієнтів.

Так, протягом року регулярно закликають здавати кров такі проекти та організації:

#среды_в_охматдете – щосереди можна здати кров для Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Донорський проект Zdai Blood і #сердечнийчетвер – всі охочі можуть здавати кров для пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Міжнародний благодійний фонд Таблеточки, який захищає інтереси дітей з онкогематологічними захворюваннями в Україні.

Благодійний фонд Запорука, який допомагає важкохворим дітям у інституті раку, клініці нейрохірургії дитячого віку та гематологічному відділенні у Львові.

Благодійний фонд Крила надії, який також допомагає дітям з онкологічними захворюваннями, хто потребує трансплантації органів, мають рідкісні захворювання тощо.

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