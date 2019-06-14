Стрес є природною реакцією організму. Уникнути його неможливо, однак є кілька способів, які допоможуть усунути негативні наслідки стресу.

Що таке стрес – реакція організму на будь-які фактори зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на добробут і комфортний стан людини. З фізіологічної точки зору це відбувається таким чином: органи внутрішньої секреції і імунної системи виробляють біологічно активні речовини, які призводять тіло в тонус, для його захисту.

Що тягне за собою стрес? Падіння працездатності, порушення емоційної рівноваги, знижується імунітет, виникають різні захворювання внутрішніх органів.

Що потрібно робити, для того щоб вийти зі стану стресу та його запобігти:

Психотерапія. Це досить популярна послуга на сьогоднішній день. Грамотні фахівці здатні знайти проблему і допомогти вам її вирішити. Медитація. Уміння вимикати думки допоможе вам зберігати організм в стані спокою і не реагувати гостро на дратівливі чинники навколишнього середовища. Йога. Такий вид розслаблення допоможе вам зосередиться на відчуттях свого організму і зняти напругу як фізичне, так і емоційне. Дихальна гімнастика. Відмінний спосіб для тих, хто надмірно емоційно реагує на прояви подразників і схильні до панічних атак. Медикаменти. Тут потрібно бути обережним і перед тим як почати приймати антистресові препарати, необхідно проконсультуватися з лікарем. Самолікування може вам нашкодити . Існує багато видів таких медикаментів, серед них – антидепресанти, транквілізатори, нейролептики. Їх дія полягає в гальмуванні і активізації роботи нервової системи. Також, існують безрецептурні анксіолитики. Вони в більшості випадків мають заспокійливу дію. Рослинні засоби – настоянка валеріани, півонії ухиляється і женьшеня. Сміх. Стрес пов’язаний з викидом великої кількості адреналіну і кортизолу. Через це буває складно сконцентруватися, може виникати тривога і страх. У той же час сміх стимулює викид ендорфінів, які розслаблюють і заспокоюють. Сон. У процесі сну тіло виробляє набір гормонів, які запускають процеси відновлення нервової системи. Банани, молоко і шоколад. Стресова реакція порушує кислотно-лужний баланс в організмі. Вживання молока вирівнює баланс. У свою чергу банани і шоколад багаті вітамінами групи В, магній і калій, необхідними для відновлення постраждалих нервових клітин. Розслаблююча ванна або душ. Надлишок кортизолу та адреналіну виводиться через шкіру, разом з потом. Якщо не змити їх водою, вони почнуть проникати в організм так само, як і вийшли з нього. Якщо у вас мало часу – прийміть теплий душ. Якщо часу побільше – наберіть гарячу ванну. Велика кількість води. Коли ви перенервували, випийте залпом кілька склянок води. Глибоке зволоження організму дозволить знизити концентрацію кортизолу та адреналіну в крові. Завдяки рідини вони швидко виведуться з організму.

Нещодавно дослідники встановили найкращий спосіб для відновлення сил.