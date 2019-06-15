Спека в Україні зачепила усі регіони, кожен рятується як може, але найбільше від високої температури страждає шкіра. Як захистити свою шкіру від перегрівання та сонячних опіків – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонцем і пекельною спекою. Як піклуватися про шкіру в спеку – читайте в матеріалі

Засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститись”. Крім того, ультрафіолет буквально сушить шкіру та може активувати герпесвірус, що персистує в клітинах епітелію чи лімфоцитах.

Сонцезахисний крем варто наносити на шкіру щоразу, як виходите на вулицю, а не тільки, коли засмагаєте.

Якщо ви забули про захист від сонця — ваша шкіра отримає опік. Щоби зменшити запалення та позбавитись болю, не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами, зокрема сметаною.

Що краще пити у спеку

Воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л/год. Тому неодмінно подбайте про запаси води. Не алкоголь. Алкоголь спричиняє зневоднення, через нього стає ще спекотніше, а ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного.

Щоб відчути прохолоду, нам треба охолодити шкіру, а не шлунок. Тому крижаний напій в спеку чи морозиво — не найкраще втамовують спрагу.

Як не перегрітися на сонці

Відпочивайте у затінку, носіть капелюх, легкий одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів, намагайтеся не знаходитися на вулиці в піковий період спеки — з 11 до 16 години.

Правильно одягайте дітей. У спеку їм не потрібні шапки, кофтинки й шкарпетки, щоб “не продуло”.

Не залишайте дітей чи домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. Байдуже, що це в затінку чи всього на пару хвилин.

Кондиціонер — порятунок у спекотні дні. Але важливо пам’ятати правила його використання: змінюйте фільтри, слідкуйте за вологістю повітря, уникайте різкого перепаду температур та не сидіть безпосередньо під струменем холодного повітря.

Читайте: Як почистити кондиціонер своїми руками

Сміливо відчиняйте вікна в маршрутках та не бійтесь протягів. Сам по собі протяг не є чимось поганим.

Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. В транспорті влітку може бути надто задушливо, свіже повітря там просто необхідне.

Якщо втомилися і присіли на холодну поверхню, аби відпочити — не варто дуже перейматися, що захворієте. Існує багато хибних уявлень щодо сидіння на холодному та проблем зі здоров’ям, які це може нібито викликати.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.

Джерело: Уляна Супрун