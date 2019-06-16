Чай з ромашки може стати причиною розвитку синдрому оральної алергії.
Не рекомендується нюхати і пити чай з ромашки. Це підвищує ризик виникнення синдрому оральної алергії.
Про це свідчать дані Європейської аероалергеної мережі.
У зону ризику потрапляють ті, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшнику та інших рослин родини айстрових.
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Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Ризик алергії підвищується через перехресну алергенність білків ромашки з білками її інших родичів з родини айстрових.
До речі, раніше ми писали, скільки чашок чаю можна випивати щодня.
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