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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чим небезпечний чай з ромашки

Чай з ромашки може стати причиною розвитку синдрому оральної алергії.

Чим небезпечний чай з ромашки

Не рекомендується нюхати і пити чай з ромашки. Це підвищує ризик виникнення синдрому оральної алергії.

Про це свідчать дані Європейської аероалергеної мережі.

У зону ризику потрапляють ті, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшнику та інших рослин родини айстрових.

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Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Ризик алергії підвищується через перехресну алергенність білків ромашки з білками її інших родичів з родини айстрових.

До речі, раніше ми писали, скільки чашок чаю можна випивати щодня.

Джерело: УНН

Фото: Pixabay

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