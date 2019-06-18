Лікарі дали рекомендації, як пити воду у спеку, щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров’я.

У спекотну погоду більшу половину добової норми води варто випивати до 16.00. А ближче до ночі зменшити споживання, що дозволить уникнути набряків і нівелювати наслідки спеки.

– Пити воду рекомендую більше у першу половину дня, десь до 16.00 основну масу. А на ніч обмежити, щоб набряків не було. І пити треба не кружками, а по кілька ковтків з інтервалом в хвилин 15. Тоді кращі переноситиметься спека, – каже доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Віктор Літус.

Читайте: Спека в Україні: як врятуватися від теплового удару

Він додав, що температурний перегрів має негативний вплив на нервову систему і слизові, крім того, він провокує скачки тиску тощо.

До речі, вже другу ніч поспіль у Києві фіксують аномально високу температуру повітря у ночі. Найближчим часом очікуються грози.