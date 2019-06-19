PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Коло спілкування може впливати на здоров’я людини – вчені

Вчені довели, що коло спілкування людини може впливати на її здоров’я.

Зустріч друзів

Вченим з Університету Нотр-Дама вдалося довести, що оточення людини може впливати на її стан і здоров’я.

Під час експерименту дослідники показали, що включення патерну соціальної взаємодії підвищує точність даних про здоров’я людини.

Коло спілкування і соціальні зв’язки впливають на життя та здоров’я людини, причому як психологічне, так і фізичне.

Читайте: Як правильно пити воду у спеку – поради медиків

Наприклад, спілкування з курцями підвищує шанс залежності від нікотину, а у великих соціальних групах поширюється ожиріння.

– Особливості соціальної взаємодії індивіда корелюють з показниками його фізичного і психічного самопочуття і значимо доповнюють вплив демографічних показників, – йдеться у повідомленні.

До слова, вчені дійшли висновку, що чай з ромашки підвищує ризик виникнення синдрому оральної алергії.

Джерело: PLOS One

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка