Вчені довели, що коло спілкування людини може впливати на її здоров’я.

Вченим з Університету Нотр-Дама вдалося довести, що оточення людини може впливати на її стан і здоров’я.

Під час експерименту дослідники показали, що включення патерну соціальної взаємодії підвищує точність даних про здоров’я людини.

Коло спілкування і соціальні зв’язки впливають на життя та здоров’я людини, причому як психологічне, так і фізичне.

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Наприклад, спілкування з курцями підвищує шанс залежності від нікотину, а у великих соціальних групах поширюється ожиріння.

– Особливості соціальної взаємодії індивіда корелюють з показниками його фізичного і психічного самопочуття і значимо доповнюють вплив демографічних показників, – йдеться у повідомленні.

До слова, вчені дійшли висновку, що чай з ромашки підвищує ризик виникнення синдрому оральної алергії.

Джерело: PLOS One