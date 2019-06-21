Літо – час експериментів і прекрасна можливість зайнятися сексом на свіжому повітрі. Для любителів гострих відчуттів і води ми розібралися, як правильно займатися сексом у човні.

Секс у човні – досить романтичний спосіб зблизитися з партнером, однак робити це потрібно акуратно, щоб пригода не обернулася проти вас.

Перш за все, варто звернути увагу на водойму. Краще надаватися любовним утіхам у закритому водоймищі, щоб у пориві пристрасті ваш човен не віднесло у відкрите море або вниз по річці.

Від берега краще відплисти – не обов’язково робити свідками ваших любовних ігор випадкових перехожих.

Крім того, перевірте, щоб весла були надійно закріплені або укладені на дно човна – так вам не доведеться самостійно гребти до берега.

Врахуйте, що займаючись сексом у човні, вам доведеться балансувати на воді, тому чимало поз втілити не вдасться. Крім того, доведеться бути особливо обережним, аби не вдаритися головою об дерев’яну лаву та борт човна або не загнати собі занозу.

До речі, якщо ви або ваш партнер не вмієте плавати, краще не ризикувати життям і зовсім відмовитися від сексу в човні.

Не бійтеся експериментувати та пам’ятайте, що секс на природі – це завжди фонтан емоцій і незабутніх відчуттів. Головне – пам’ятати про власну безпеку.

До слова, в Аргентині випустили презервативи для сексу за згодою. Пачку можна відкрити тільки вдвох.