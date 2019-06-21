PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги

Сьогодні, 21 червня, відзначається Міжнародний день йоги. Факти ICTV розкажуть, як про користь йоги, так і протипоказання.

Международный день йоги

Йога – це релігійно-філософське вчення Індії, що означає сукупність різних духовних, психологічних і фізичних практик.

Міжнародний день йоги відзначають щорічно 21 червня, починаючи з 2015 року. У 2014 році міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН з пропозицією встановити Міжнародний день йоги. Дата обрана не спроста, 21 червня – це день літнього сонцестояння (найдовший день у році. – Ред.).

У 2016 році ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства.

Святкування Міжнародного дня йоги проходять по всьому світу. Найчастіше це тематичні фестивалі, майстер-класи або флешмоби, які полягають в масових заняттях йогою.

  • image
  • image
  • image
Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги / 3 фотографии

Користь йоги

Заняття йогою можуть позитивно впливати на організм людини, тільки якщо правильно виконувати всі вказівки під наглядом грамотного тренера.

Чим корисна йога для здоров’я:

  • знижує стрес і розслабляє нервову систему;
  • покращує рухливість суглобів і гнучкість хребта;
  • розвиває сили і витривалость;
  • вміння управляти диханням і енергією;
  • вміння справлятися з емоціями, негативом;
  • загальне оздоровлення організму: фізичного і духовного стану.

Негативний вплив йоги

Дослідники з Саутгемптонського університету прийшли до висновку, що йога робить людей більш егоїстичними.

Вчені протягом 4 місяців спостерігали за 93 людьми, практикуючими йогу.

Читайте: Як правильно пити воду у спеку – поради медиків

Медитації та йога змушують зосереджуватися на собі і своїх проблемах. Це сприяє тому, що люди стають більш егоїстичними і навіть самовпевненими.

Однак, вчені зовсім не заперечують того, що йога має позитивний вплив на психіку людини.

Постійні протипоказання:

  • загальний поганий стан, коли ніякі дії практично неможливі, оскільки ведуть тільки до погіршення;
  • психічні розлади;
  • органічні ураження серця;
  • захворювання крові;
  • інфекційні ураження опорно-рухового апарату;
  • важкі черепно-мозкові травми, ушкодження хребта з незадовільною компенсацією;
  • нейроінфекції;
  • сильні порушення схеми тіла;
  • злоякісні новоутворення;
  • каміння в жовчному міхурі.

Тимчасові протипоказання:

  • систематичний прийом великої кількості лікарських препаратів;
  • загострення хронічних захворювань;
  • післяопераційний період;
  • сильна фізична втома;
  • перегрів і переохолодження;
  • температура тіла вище 37 і нижче 36,2 градуса;
  • важка фізична робота;
  • професійні або досить великі за обсягом заняття спортом;
  • повний шлунок;

Зірки, які займаються йогою:

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що дослідники визначили межу людської витривалості на основі аналізу спортивних подій.

Фото: jenniferanistononlinemadonnaorlandobloom, theofficialsting,  gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка