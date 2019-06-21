Запах тіла залежить від раціону харчування, генетики та гормонального фону. Як боротися з неприємним запахом, читайте у матеріалі.

Не лише висока температура повітря впливає на запах тіла, окрім цього є низка факторів — наш раціон, гормони, генетика, емоційний стан, види бактерій, які живуть на шкірі та косметичні засоби, якими ми користуємося.

В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонце, в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, що впливає на запах тіла і що з цим робити.

Що впливає на запах тіла

Генетика.

Існує така хвороба як триметиламінурія. Це мутація в гені ферменту, який перетворює триметиламін. Він накопичується в тканинах і надає тілу і всім його рідинам неприємного різкого запаху гнилої риби.

Раціон.

Продукти із високим вмістом сірки (цибуля, часник, кольрабі чи навіть броколі) можуть негативно впливати на запах тіла.

Це залежить передусім від кількості спожитого продукту та від особливостей метаболізму. Алкоголь, велика кількість вуглеводів та спецій також роблять запах поту більш неприємним та інтенсивним.

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В одному з досліджень визначено, що споживання великої кількості фруктів та овочів позитивно впливав на запах тіла чоловіків. А споживання червоного м’яса — навпаки.

Гормональний статус та емоційний стан.

Високий рівень стресу підвищує потовиділення.

Бактерії та мікроорганізми.

Вони живуть не лише на поверхні, а й у верхніх шарах нашої шкіри. Найчастіше в пахвах трапляються стафілококи та коринебактерії. На їхнє різноманіття впливають наші гігієнічні звички та застосування косметичних засобів, в тому числі, антиперспірантів.

Засоби гігієни.

Діючою речовиною антиперспірантів найчастіше є солі алюмінію. Під час контакту з потом, вони буквально заліплюють потові залози. Як наслідок — виділення поту зменшується. Таким чином екринові залози досить легко заблокувати, але апокринові знешкодити важче.

Саме тому антиперспіранти гірше рятують від емоційного поту, що виникає через стрес.

Як зменшити потовиділення

Регулярно приймайте душ та за потреби користуйтеся антиперспірантами або дезодорантами.

Обираючи дезодорант чи антиперспірант, звертайте увагу на протимікробну діючу речовину — краще, якщо це буде спирт.

Надавайте перевагу одягу із натуральних тканин, які дозволяють тілу дихати, та не затримують піт.

Перегляньте свій раціон. За потреби відмовтеся від продуктів та напоїв, які можуть спричиняти неприємний запах.

Будьте фізично активні. Під час тренувань потові залози активно працюють та промиваються.

Різкий запах поту може бути також побічним ефектом препаратів, які ви приймаєте.

Якщо вас турбує емоційний піт (коли ми стресуємо), є сенс подумати про видалення волосся в цих ділянках.

Не користуйтеся аерозолями у приміщенні без гарної вентиляції. Аерозолі при вдиханні можуть бути токсичними, особливо, для маленьких дітей.

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