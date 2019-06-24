Вживання йогурту знижує ризик виникнення поліпів у кишечнику на 19% серед чоловіків.

Дві порції йогурту на тиждень можуть захистити від утворення поліпів у кишечнику.

Такого висновку дійшли вчені з Вашингтонського університету.

– Наше дослідження – новий доказ того, що йогурт здатний запобігти і знизити ризик розвитку раку кишечника та інших видів раку на ранній стадії, – каже доктор Інь Цао з Вашингтонського університету.

На їхню думку такий ефект пов’язаний з корисними бактеріями – Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus. Вони позитивно впливають на здоров’я кишечника, підвищують імунітет і зменшують запальні процеси в організмі.

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Вчені вивчали дані про стан здоров’я і харчування 32 тисяч чоловіків протягом 25 років. Також вони провели дослідження і серед 55 тисяч жінок, проте серед них не був помічений зв’язок між вживанням йогурту і раком.

До речі, вчені довели, що аналіз крові здатний виявити ознаки раку задовго до перших проявів хвороби.

Джерело: The Independent