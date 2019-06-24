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Пити чи не пити: чи можна вагітним алкоголь

Чи можна вживати алкоголь під час вагітності і як це впливає на дитину, читайте у матеріалі.

Пити чи не пити: чи можна вагітним алкоголь

З перших тижнів вагітності кожен келих вина мама ділить зі своєю дитиною, перетравлювати його їм теж доведеться разом. Келих будь-якого спиртного напою впливає на ріст та розвиток дитини, а це може спричинити негативні наслідки для плоду в утробі.

В.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила як алкоголь впливає на формування плоду.

Токсичний вплив будь-якого алкогольного напою для плоду такий самий, як важке похмілля для дорослої людини. Мозок дитини складно переносить такі процеси. Зокрема, алкоголь може стати причиною викидня або порушення прикріплення зародку у матці.

Чем алкоголь вредит плоду

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду.

– Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій і дефектів міжпередсердної перегородки, – підкреслює Супрун.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з запам’ятовуванням.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

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Алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

– Під час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою, – зазначає Уляна Супрун.

Алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.

Через постійне вживання спиртних напоїв, може розвинутись фетальний алкогольний синдром.

Основні його симптоми — зміна рис обличчя (тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина), зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження.

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