В Україні вперше проводиться STEPS – загальнонаціональне дослідження щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) за стандартами ВООЗ.

STEPS – це простий метод збору, аналізу і поширення даних у країнах-членах ВООЗ, що охоплює три різних рівні оцінки факторів ризику неінфекційних хвороб: анкетування, фізичні вимірювання та біохімічні аналізи.

Такі неінфекційні захворювання як рак, діабет, серцево-судинні, хронічні респіраторні, психічні є причиною смертності №1.

В Україні неінфекційні хвороби є причиною 90% всіх передчасних смертей. Водночас, у нас досі немає даних про основні фактори ризику.

Це дослідження дозволить вивчати тенденції в країні, порівнювати їх з іншими, а також є важлим фактором для профілактики цих захворювань.

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STEPS містить такі дані:

рівень вживання алкоголю та тютюну;

рівень споживання овочів і фруктів;

рівень споживання солі;

рівень фізичної активності;

історію НІЗ та їх лікування;

поширеність надмірної ваги та ожиріння, підвищеного артеріального тиску, рівня глюкози в крові та холестерину.

Окрім того, до стандартного блоку МОЗ України вирішило додати ще три:

психічне здоров’я (депресія та самогубство);

насильство і травми;

рак шийки матки (скринінг і подальший контроль).

У світі більш ніж 130 країн хоча б одного разу брали участь в дослідженні STEPS. У деяких країнах воно проводилось кілька разів.

В Україні дослідження STEPS проводиться вперше. Вибірка включає доросле населення (міське і сільське) із загальною кількістю потенційних учасників – 7 700 осіб.

Збір даних проводиться з червня 2019 року, а результати очікуються у грудні 2019 року.

Учасники дослідження (респонденти) обираються випадковим чином, участь є добровільною.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зруйнувала поширені міфи щодо підтримки роботи серця популярними лікарськими препаратами.