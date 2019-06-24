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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені назвали небезпеку пізнього сну для чоловіків

Пізній сон впливає на якість і кількість сперматозоїдів у чоловіків і знижує їхні шанси на батьківство.

Вчені назвали небезпеку пізнього сну для чоловіків

Сон після 22.30 може негативно позначитися на чоловічому здоров’ї. Представники сильної статі, які лягають раніше зазначеного часу, у чотири рази частіше мають сперму хорошої якості.

Пізній сон призводить до надмірної реакції імунної системи і атаки сперматозоїдів. Крім того, парі просто не вистачає часу на якісний секс.

– Багато чоловіків, які намагалися завести дитину близько двох років, лягали занадто пізно. Причини невдач можуть бути психологічними, оскільки позбавлені сну чоловіки страждають від стресу, і це може вплинути на фертильність, – розповідає співавтор дослідження з Орхуського університету професор Ханс Якоб Інгерслев.

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Вчені також з’ясували, що на якість сперми впливає і тривалість сну. Оптимальний час для сну – 7,5-8 годин.

До речі, вчені знайшли зв’язок між сном з увімкненою лампою чи телевізором і збільшенням маси тіла.

Джерело: Daily Mail

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