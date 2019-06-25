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На смартфонах можуть зароджуватися небезпечні для людей віруси – вчені

У більшості бактерій, які живуть на поверхні смартфонів спостерігається стійкість до пеніциліну і народжені в цьому середовищі віруси можуть бути дуже стійкими до ліків.

Смартфон

Вчені з Західного університету Сан-Паулу (Бразилія) дійшли висновку, що 85% бактерій, які накопичуються в смартфонах, стійкі до пеніциліну.

Це означає, що віруси, які зароджуються на смартфонах, можуть бути більш стійкими до ліків.

За словами дослідників, гаджети збирають велику кількість шкідливих мікроорганізмів, серед яких віруси і грибки.

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Найбільше бактерій збирається на смартфонах медсестер, які потім виносять з медустанови.

Вченим навіть “пощастило” знайти на гаджетах золотистий стафілокок, який може викликати такі небезпечні захворювання як пневмонія, менінгіт і сепсис.

До слова, вчені дійшли висновку, що відпустка продовжує життя людини.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Dreamstime

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