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Факти / Lifestyle

Відпустка знижує ризик хвороб серця і продовжує життя – вчені

Відпустка продовжує життя людини і знижує ризик хвороб серця.

Відпустка знижує ризик хвороб серця і продовжує життя – вчені

Під час відпочинку знижується ймовірність появи метаболічного синдрому – низки розладів на кшталт гіпертонії та атеросклерозу, які спільно збільшують ризик серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

Вчені Сіракузького університету в Нью-Йорку дійшли висновку, що люди, які активно відпочивають, рідше стикаються із серцево-судинними захворюваннями. Адже таким чином можна знизити ризик метаболічного синдрому.

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Для того, щоб це з’ясувати, вчені спостерігали за здоров’ям 63 працівників, які побували в оплачуваних відпустках.

Вони виявили, що після кожної відпустки, яку бере людина, ризик метаболічного синдрому знижується на чверть, тобто на 25%.

Раніше Факти ICTV писали про список речей у відпустку.

Джерело: MedikForum

Фото: Dreamstime

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