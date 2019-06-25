Часто через відсутність часу купуємо готову їжу у супермаркеті. Чи безпечно це, якої шкоди може завдати здоров’ю і як перевірити якість продуктів, не доходячи до каси – в матеріалі Фактів ICTV.

Потік сучасного життя часом зносить з ніг. Не встигаєш навіть нормально виспатися, що вже говорити про приготування їжі. На щастя, супермаркети готові підставити плече – зараз там величезний вибір страв. Однак, економія часу може вийти боком. Чому? Про це поговорили з терапевтом Юлією Поворознюк.

Небезпеки готової їжі

Коли ми варимо борщ вдома, точно знаємо, які інгредієнти поклали і як довго блюдо зберігається у холодильнику. З готовою їжею із супермаркету по-іншому: відсутня інформація про якість використовуваних продуктів, умови їх зберігання, стан здоров’я кухаря. Таким чином, купуємо кота у мішку.

– Купувати готову їжу у супермаркеті не так безпечно, оскільки через неправильне зберігання або використання прострочених продуктів можна захворіти на кишкові інфекції, гастроентероколіт, гострий панкреатит, холецистит, – каже лікар.

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Як обрати їжу із супермаркету

Але як бути, якщо вам все-таки довелося купувати готову страву у супермаркеті? В першу чергу варто звертати увагу на зовнішній вигляд їжі – він вам багато про що розповість. Ніколи не купуйте їжу, якщо її краї обвітрені і сухі, а майонез або інший соус пожовтів. Все це говорить про не першу свіжость продукту.

Також не варто вживати в їжу салат, в якому занадто багато рідини. Ця страва встигла пустити сік, а значить, вже несвіжа.

Під забороною і страви на основі майонезу. Вся справа у тому, що основна маса салатів, які заправляються майонезом, робиться з прострочених продуктів.

І пам’ятайте, чим більше інгредієнтів, тим небезпечніше. Кожен продукт повинен зберігатися окремо, а коли він довго перебуває у поєднанні з іншими, то становить небезпеку для здоров’я.

– При виборі готової їжі звертайте увагу на дату приготування, термін придатності, в яких умовах зберігалася їжа, зовнішній вигляд їжі, запах, – зазначає Юлія Поворознюк.

Не завжди якість страви можна оцінити за зовнішнім виглядом, складне це зробити з несвіжим м’ясом і рибою. Тут варто дивитися, чи промаркований продукт за датою приготування. Біля кожного блюда повинна стояти спеціальна табличка, на якій вказано час і число.

Краще відмовитися від страви, яка має насичений запах спецій: ймовірно, за допомогою них намагалися замаскувати несвіжі продукти.

Як повинна зберігатися готова їжа на вітринах

У вітринах обов’язково повинні бути термометри. Готова риба повинна зберігатися при температурі від 0 до 2 градуси. Для м’яса не вище +2, для всього іншого +4 +6. Тож якщо смажена рибка, котлетки і салати лежать в одній вітрині, то якась із цих страв може бути зіпсованою.

І пам’ятайте, що порізані і подрібнені страви можуть зберігатися лише 12 годин. А риба і м’ясо можуть стояти на вітрині не більше доби.

Страви-табу

Краще відмовитися від покупки суші у супермаркеті, оскільки це продукт, який швидко псується.

– Щоб не було кишкової токсикоінфекції, суші краще вживати свіжоприготованими. У супермаркеті в основному їх роблять вранці і продають протягом дня. Про решту страв-табу з супермаркетів сказати складно, тут все залежить від перерахованих вище критеріїв, – розповідає терапевт.

Що робити, якщо отруївся

Якщо ви купили готову їжу у супермаркеті і отруїлися, сміливо можете подавати до суду. Але для цього у вас повинні бути докази, а саме: наявність довідки швидкої допомоги про отруєння, експертизи продукту і товарний чек. Лікарі швидкої допомоги зобов’язані самі відправити їжу на аналіз, щоб з’ясувати, у чому причина отруєння.

Якщо ж ви загубили чек або не забрали його на касі, можна попросити керівництво супермаркету надати вам його копію. Вона часто залишається у магазині. Можна залучити свідків або надати суду упаковку з наліпкою супермаркету.

Крім суду, ви також можете написати скаргу у Товариство захисту прав споживачів, яке зобов’язане перевірити всю продукцію супермаркету щоб уникнути подібних інцидентів.

До речі, раніше ми писали про причини кишкової інфекції та як її можна уникнути.